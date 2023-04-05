從宜蘭到西班牙 自行車手何彥誼挑戰職業比賽

宜蘭培訓隊自由車選手何彥誼國中開始練車，110年父親因病去世，他更加努力練習，去年獲得捷安特台灣潛力選手培訓計畫名額，4月將赴西班牙參加職業車隊培訓隊比賽。行前發生了小插曲，何彥誼1天內遭遇2起車禍，短時間內無法練習，「這是老天爺的考驗，一定要成功」。

今年22歲的何彥誼國一時被姊姊拉去報名員山國中體育班，跟著自行車隊練習一年後發現自己頗善此道，全心投入訓練。何彥誼說，他有自己練習的節奏，高中以一般生的身分考入宜蘭高中普通班，只能利用課餘時間練車，仍然取得不錯的成績，成功以特殊選材管道考入宜蘭大學休閒產業與健康促進學系。

110年5月，何彥誼的父親因病去世，他一度想放棄騎車，仍堅持下來，9月贏得全國登山車景標賽男子菁英組越野繞圈賽冠軍；去年8月，何彥誼被捷安特相中，參與培訓計畫，決心成為職業選手，在西班牙教練的訓練計畫下成績顯著進步，今年3月贏得2冠1亞，4月9日將赴西班牙參加職業車隊U23的比賽。

昨天上午，何彥誼騎機車時為閃避逆向車輛自摔，未料中午去警局做筆錄的路上又被雙黃線迴轉的汽車撞上，當下痛的躺在地上5分鐘，事後醫生檢查是擦傷、挫傷與肌肉拉傷等，雖然不會有後遺症，但整整一周無法訓練，也影響到赴西後的比賽計畫。