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從宜蘭到西班牙 自行車手何彥誼挑戰職業比賽

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
何彥誼表示，今年是重要一年，一定要成功。圖／宜蘭培訓隊提供
何彥誼表示，今年是重要一年，一定要成功。圖／宜蘭培訓隊提供

宜蘭培訓隊自由車選手何彥誼國中開始練車，110年父親因病去世，他更加努力練習，去年獲得捷安特台灣潛力選手培訓計畫名額，4月將赴西班牙參加職業車隊培訓隊比賽。行前發生了小插曲，何彥誼1天內遭遇2起車禍，短時間內無法練習，「這是老天爺的考驗，一定要成功」。

今年22歲的何彥誼國一時被姊姊拉去報名員山國中體育班，跟著自行車隊練習一年後發現自己頗善此道，全心投入訓練。何彥誼說，他有自己練習的節奏，高中以一般生的身分考入宜蘭高中普通班，只能利用課餘時間練車，仍然取得不錯的成績，成功以特殊選材管道考入宜蘭大學休閒產業與健康促進學系。

110年5月，何彥誼的父親因病去世，他一度想放棄騎車，仍堅持下來，9月贏得全國登山車景標賽男子菁英組越野繞圈賽冠軍；去年8月，何彥誼被捷安特相中，參與培訓計畫，決心成為職業選手，在西班牙教練的訓練計畫下成績顯著進步，今年3月贏得2冠1亞，4月9日將赴西班牙參加職業車隊U23的比賽。

昨天上午，何彥誼騎機車時為閃避逆向車輛自摔，未料中午去警局做筆錄的路上又被雙黃線迴轉的汽車撞上，當下痛的躺在地上5分鐘，事後醫生檢查是擦傷、挫傷與肌肉拉傷等，雖然不會有後遺症，但整整一周無法訓練，也影響到赴西後的比賽計畫。

何彥誼笑說，「這是老天爺的考驗」，過去的事已經過去了，之後就全力恢復，爭取早日回到車上；離職業只有一步之遙，今年會是最重要的一年，成績攸關明年自己會在哪裡，「一定要成功」。

出發西班牙前不幸遭遇車禍，何彥誼表示這是「老天爺的考驗」。記者陳敬丰／攝影
出發西班牙前不幸遭遇車禍，何彥誼表示這是「老天爺的考驗」。記者陳敬丰／攝影
何彥誼獲得捷安特台灣潛力選手培訓計畫名額，4月將赴西班牙參加職業車隊培訓隊比賽。圖／宜蘭培訓隊提供
何彥誼獲得捷安特台灣潛力選手培訓計畫名額，4月將赴西班牙參加職業車隊培訓隊比賽。圖／宜蘭培訓隊提供
何彥誼國一開始練車，夢想成為職業選手，去年獲得到國外參加職業隊比賽的機會。圖／宜蘭培訓隊提供
何彥誼國一開始練車，夢想成為職業選手，去年獲得到國外參加職業隊比賽的機會。圖／宜蘭培訓隊提供

宜蘭大學 西班牙 菁英

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