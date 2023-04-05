來自海南島的一通電話 副所長幫忙掃墓4年

今天是清明節，依照習俗要為祖先掃墓，卻有住在大陸海南島的60多歲的吳姓男子，因疫情及年紀漸長，無法來台為叔公掃墓，輾轉請花蓮玉里警分局春日派出所副所長陳昌旺幫忙，這一掃就是4年。熱心助人的陳昌旺認為這是與吳男的緣分，也希望能找到叔公的養子，讓家人早日團圓。

在2017年，玉里警分局大禹派出所接到一通來自1295公里遠的海南島電話，在電話中吳姓男子表示，想到花蓮祭拜已過世多年的叔公吳文鎮，了卻爺爺生前的心願，卻不知叔公葬在哪裡。

員警詢問後，得知吳男的爺爺與叔公戰亂曾居住台灣，開放探親後爺爺回到廣東，吳文鎮則長年居住在玉里大禹里酸柑一帶。吳文鎮於1988年逝世後葬在花蓮，雖有領養2個小孩，但時過境遷已沒辦法聯繫上，唯一的線索是葬禮結束後，吳文鎮的友人莊先生經過同意，將他的故居一棵黃皮果樹移植種在自己的庭園。

此事輾轉被曾在大禹派出所服務的副所長陳昌旺得知，秉持熱心助人的精神，立即詢問大禹老里長，隨後找到種植樹木的民眾，進而得知吳文鎮的葬身之地就位在玉里樂合公墓，趕緊告知吳男，隔年搭機來台前往叔公的墓上致意。

但2020年後，由於疫情嚴重，吳男不方便來台掃墓，只能委託陳昌旺在清明連假前往掃墓、祭拜，至今已連續4年；而這些年來陳昌旺前往掃墓時，發現有整理過的痕跡，還留有鮮花，研判應是吳文鎮領養的小孩曾來過。由於跨海的親戚希望找到這2位親人，陳昌旺在墓旁放了瓶中信，寫下海南島家人名字、住址，希望能幫助他們早日團圓。