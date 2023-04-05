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花蓮箭筍季 瑞穗鄉推廣「紅嘴唇妹妹」

中央社／ 花蓮縣5日電

花蓮箭筍出土季節到來，今年因雨水不足，延至3月底才漸漸豐收，縱谷種植上百公頃，其中瑞穗鄉箭筍於300公尺以上山林生長，為台灣品種紅殼箭筍，被取名「紅嘴唇妹妹」。

根據農委會資料，全國種植箭竹筍面積大約2000多公頃，宜花地區大約占1000公頃，是地方特產也是原住民主要經濟收入之一 。

推廣優質農特產品，瑞穗鄉公所將於8日在瑞穗火車站西站前，舉辦「享箭好市集」箭筍食蔬農特產品推廣活動，現場有剝箭筍大賽、當季新鮮農特產品展售、美食風味料理品嘗、鮮竹筍事趣味食農教育遊戲、打卡按讚贈好禮以及原鄉舞蹈表演等。

鄉長吳萬德表示，瑞穗箭筍生長於海拔300公尺以上的山林，為紅殼箭筍，外殼會帶點紅色，因此產銷班員取名為「紅嘴唇妹妹」，饒富趣味。往年3月中旬就可品嘗到箭筍，今年因為雨水不足順延至3月底才漸漸豐收，品質優良未受影響，且特別鮮脆香甜、齒頰留香，是原鄉不可錯過的風味特產。

吳萬德指出，無論是野生或是農民栽種的箭竹筍，都不需要施用化學肥料，因為箭竹筍從發芽破土到可以採收，只需短短幾天，菜蟲來不及偷吃，就已經採收了，所以箭筍沒有病蟲害也絕對沒有農藥殘留的疑慮。

箭竹筍不僅富含高纖維質，可以促進腸胃蠕動，幫助人體新陳代謝，並含有豐富的水分及鈣、鐵、維生素A、維生素C等物質，是極佳的山珍野味、天然食品，也是現代人最需要的健康食品。鄉公所期盼透過地產地銷展售活動，呈現給出優質農特產品。

雨水 食農教育 火車站

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