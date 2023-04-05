基隆公立、非營利幼兒園等招生起跑 1700名額家長注意

基隆市政府5月6日及7日辦理112學年度公立幼兒園、非營利幼兒園及職場中心招生登記，今年度基隆市44間公立幼兒園、7間非營利幼兒園及5間職場中心，預計開放1700個招生名額，招生資訊近日將陸續寄至幼兒家中，提醒家長注意。

市府教育處表示，凡是106年9月2日至110年9月1日間出生的幼兒，戶口設籍基隆市，都可於登記時間至「基隆市公共化幼兒園及職場中心線上招生系統」登記；具有優先入園資格的幼兒，因為須審查證明文件，請家長持戶口名簿正本、家長監護人印章以及相關資格的證明文件，於登記時間到幼兒園現場登記報名。

為協助家長選擇適合的幼兒園，各幼兒園將於4月24日至4月28日開放參觀，歡迎家長踴躍與幼兒園聯繫。

教育處提醒，低收、中低收、身心障礙、原住民、特殊境遇、身心障礙者子女、父母原屬國為外國籍、育有三胎以上子女家庭、兄弟姊妹已入園或入校之幼兒，都具有優先入園資格，家長需在登記日前先備齊身分文件。

教育處處長劉美蘭表示，新學年度起將於3年內全面調降基隆市班級師生比至1：12，一方面降低幼教老師們的教學負擔，同時提升幼兒的照顧品質，期待能創造家長放心、幼兒開心的學前教育環境，並歡迎家長於招生日踴躍進行登記。