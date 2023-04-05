台東釣客吉普車故障停海邊 險被大浪捲入海中

台東縣太麻里鄉美和海灘昨晚有釣客發現一輛吉普車被浪花拍打，車上卻不見人影，釣客擔心意外發生即通報海巡。經搜尋無果，警方查詢車籍資料，通知車主後，原來是車輛故障，虛驚一場。車輛也在今天早上順利脫困。

海巡人員表示，該吉普車昨晚10點多，停放在美和海灘上，由於靠近海邊，浪花已拍打到車身，隨時有捲入海裡的可能，其他釣客發現趕緊通報海巡美和安檢所，不過，現場及車上卻未發現人影，擔心有人落海隨後展開搜尋，

人員經過搜尋及詢問都沒發現車主蹤影，就協請警方查詢車籍資料，最後找到車主。原來車主也是釣客，昨天傍晚開吉普車去灘釣，要離開時車輛卻發不動故障，他就把車留在原地，打算隔天再請人拖吊，讓現場鬆了一口氣。