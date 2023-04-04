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狗比車重要！車反鎖哈士奇困車內 車主急呼消防員破窗救狗
基隆市陳姓男子今午開車載家人養的哈士奇出門，下車後車子反鎖，狗被困在車內狂吠。他擔心天氣熱會出狀況，向消防局求助，同意消防員擊破車窗，先救狗，再花錢重裝車窗。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1點多，接獲陳男的求助電話，指他的車停在仁四路旁，請求協助救出受困車內的哈士奇。
消防員到場後，陳男認為救狗比較重要，同意消防員破窗救狗。消防員費了一番工夫，才擊破陳男VOLVO休旅車副駕駛座旁車窗，陳男見哈士奇無大礙，鬆了一口氣。
據了解，陳男停車後，關閉引擎，但未拔取鑰匙就下車。想要帶狗下車時，發現車子已自動上鎖。今天氣溫升高，狗狗可能也想隨主人下車，在車內不斷狂吠，陳男決定先救出狗，事後再去修車。
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