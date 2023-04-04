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歡慶兒童節 新城國小棒球員到美侖飯店饗玩一日遊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮美侖大飯店今邀新城國小棒球隊到飯店暢玩休閒中心遊戲設施，歡度兒童節。記者王燕華／攝影
花蓮美侖大飯店今邀新城國小棒球隊到飯店暢玩休閒中心遊戲設施，歡度兒童節。記者王燕華／攝影

花蓮美侖大飯店休閒中心全新整修改裝，今天邀請新城國小棒球隊員暢玩甩尾車、全民打球球，VAR-BOX電玩遊戲，大口享用五星級飯店自助午餐，小朋友有吃又有玩，度過難忘的兒童節

新城國小棒球隊球員來自花蓮新城、宜蘭南澳，出身單親、隔代教養家庭的比例高，小朋友們在教練胡文偉等人帶領下，不只養成球技，也很重視品德。今天10名小球員在胡文偉帶領下，到美侖飯店嘗鮮體驗。

小球員們先在飯店內最美景觀餐廳「綠苑西餐廳」飽餐一頓，接著到目前只針對房客開放、全新整改的休閒中心暢玩各項遊戲，先分組體驗「Crazy Cart」甩尾車飆車、飄移、拉桿甩尾的速度感，接著和美侖大飯店副總經理盧伯欣領軍的美侖隊PK「全民打球球」。

「全民打球球」是分組投球擊中目標計分的遊戲，新城棒球隊、美侖隊分成紅、藍隊，比快也比準，雙方原本分數相當膠著，但小球員技高一籌，最後關頭勝出，讓大人組敗下陣來，盧伯欣笑說新城棒球隊果然是專業的，體能一級棒。

美侖大飯店休閒中心共有20項遊戲設施，還有高爾夫模擬器、室內攀岩場、桌球、游泳池等。棒球隊六年級隊員鄭奇恩喜歡甩尾車，說第一次玩很新奇，非常刺激；小球員溫皓覺得「全民打球球」和VAR-BOX都很好玩。教練胡文偉說，棒球隊員們來自偏鄉，平常少有機會接觸高科技VAR，每項遊樂設施都讓孩子大開眼界。

盧伯欣表示，美侖大飯店即將邁入30周年，是花蓮縣第一座五星級度假飯店，也是花蓮鄉親的好厝邊、老朋友。而花蓮也是職棒選手的搖籃，今天很開心邀請到新城國小棒球員到飯店歡度兒童節，也希望孩子長大後，可以帶著長輩、子女一起到美侖，創造屬於一家人共同的回憶。

花蓮美侖大飯店今邀新城國小棒球隊到飯店暢玩休閒中心遊戲設施，歡度兒童節，副總經理盧伯欣（左）也與小朋友一同甩尾飆車。記者王燕華／攝影
花蓮美侖大飯店今邀新城國小棒球隊到飯店暢玩休閒中心遊戲設施，歡度兒童節，副總經理盧伯欣（左）也與小朋友一同甩尾飆車。記者王燕華／攝影
花蓮美侖大飯店今邀新城國小棒球隊到飯店暢玩休閒中心遊戲設施，分成美侖隊、棒球隊PK「全民玩球球」，大人小孩玩得開心。記者王燕華／攝影
花蓮美侖大飯店今邀新城國小棒球隊到飯店暢玩休閒中心遊戲設施，分成美侖隊、棒球隊PK「全民玩球球」，大人小孩玩得開心。記者王燕華／攝影
花蓮美侖大飯店今邀新城國小棒球隊到飯店暢玩休閒中心遊戲設施，歡度兒童節，副總經理盧伯欣（右）也與小朋友一同甩尾飆車。記者王燕華／攝影
花蓮美侖大飯店今邀新城國小棒球隊到飯店暢玩休閒中心遊戲設施，歡度兒童節，副總經理盧伯欣（右）也與小朋友一同甩尾飆車。記者王燕華／攝影

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