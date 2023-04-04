宜蘭市11號計畫道路在高鐵站附近 市公所爭取補助興建

宜蘭市11號計畫道路位在高鐵宜蘭站預定地附近，雖只有430公尺，但北側銜接東港路、南側接校舍路都是主要道路，對紓解市區車流有很大幫助。徵收用地費用高達2.5億元，市公所請縣府協助爭取補助費用。縣政府交通處表示，將透過營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」協助申請補助。

第11號計畫道路已規畫、尚未開闢，該計畫道路預計闢建寬度是20公尺、長度約430公尺；現況部分路段彎曲狹窄，連會車都有困難，只有靠近北側東港路的出口約40公尺路段12公尺寬，南側是校舍路全聯福利中心旁停車場出入口。

市長陳美玲表示，這條計畫道路尚未開闢，但將來完工後的效益相當高，北側可銜接東港路、南側銜接校舍路，並與宜蘭縣政府現正開闢的10號計畫道路整合，形成區域路網；由於用地範圍內的兩處民房受影響需拆遷，一為靠近東港路側之三樓鄰房，一為東村段8地號之一樓平房，主要是徵收用地費2.5億元，希望縣政府幫忙爭取，工程費約1600萬元。

依照鄉鎮市區道路的開闢規定，鄉鎮市公所必須負擔19%工程費、50%用地費，也就是開闢11號道路，市公所要分擔1億2800多萬元，希望縣政府幫忙協助向中央爭取。