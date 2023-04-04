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宜蘭市11號計畫道路在高鐵站附近 市公所爭取補助興建

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市公所爭取興建11號計畫道路，現況彎曲狹窄，部分路段連會車都困難。記者戴永華／攝影
宜蘭市公所爭取興建11號計畫道路，現況彎曲狹窄，部分路段連會車都困難。記者戴永華／攝影

宜蘭市11號計畫道路位在高鐵宜蘭站預定地附近，雖只有430公尺，但北側銜接東港路、南側接校舍路都是主要道路，對紓解市區車流有很大幫助。徵收用地費用高達2.5億元，市公所請縣府協助爭取補助費用。縣政府交通處表示，將透過營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」協助申請補助。

第11號計畫道路已規畫、尚未開闢，該計畫道路預計闢建寬度是20公尺、長度約430公尺；現況部分路段彎曲狹窄，連會車都有困難，只有靠近北側東港路的出口約40公尺路段12公尺寬，南側是校舍路全聯福利中心旁停車場出入口。

市長陳美玲表示，這條計畫道路尚未開闢，但將來完工後的效益相當高，北側可銜接東港路、南側銜接校舍路，並與宜蘭縣政府現正開闢的10號計畫道路整合，形成區域路網；由於用地範圍內的兩處民房受影響需拆遷，一為靠近東港路側之三樓鄰房，一為東村段8地號之一樓平房，主要是徵收用地費2.5億元，希望縣政府幫忙爭取，工程費約1600萬元。

依照鄉鎮市區道路的開闢規定，鄉鎮市公所必須負擔19%工程費、50%用地費，也就是開闢11號道路，市公所要分擔1億2800多萬元，希望縣政府幫忙協助向中央爭取。

縣政府交通處表示，此案在上一屆宜蘭縣議會臨時會，有議員提出臨時動議送經大會審議通過，縣府將會透過營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」的市區道路興建，協助市公所向中央申請補助相關經費。

宜蘭市11號計畫道路銜接東港路與校舍路，雖然只有430公尺，但是紓解市區車流的效益高。圖／縣政府提供
宜蘭市11號計畫道路銜接東港路與校舍路，雖然只有430公尺，但是紓解市區車流的效益高。圖／縣政府提供
宜蘭市公所爭取興建11號計畫道路，現況只有靠近東港路一側的出口路段比較寬，部分路段連會車都困難。記者戴永華／攝影
宜蘭市公所爭取興建11號計畫道路，現況只有靠近東港路一側的出口路段比較寬，部分路段連會車都困難。記者戴永華／攝影
宜蘭市11號計畫道路位於高鐵宜蘭站址附近，將來可以紓解部分車流，市公所爭取闢建。圖／縣政府提供
宜蘭市11號計畫道路位於高鐵宜蘭站址附近，將來可以紓解部分車流，市公所爭取闢建。圖／縣政府提供

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