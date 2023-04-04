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預防兒虐事件 台東推「到宅式親職教育」

中央社／ 台東縣4日電
台東縣政府結合民間基金會辦理「6歲以下兒童親職賦能計畫」，預防兒虐事件發生，推出「到宅式親職教育」，呼籲民眾一同保護兒童免於不當對待，讓兒童能健康快樂成長。（台東縣政府提供） 中央社
台東縣政府結合民間基金會辦理「6歲以下兒童親職賦能計畫」，預防兒虐事件發生，推出「到宅式親職教育」，呼籲民眾一同保護兒童免於不當對待，讓兒童能健康快樂成長。（台東縣政府提供） 中央社

台東縣政府結合民間基金會辦理「6歲以下兒童親職賦能計畫」，預防兒虐事件發生，推出「到宅式親職教育」，提升家長育兒技能，讓需要服務的家庭得到妥善照顧。

今天是兒童節，呼應兒童權利公約揭示「兒童因身心尚未成熟，因此其出生前與出生後均需獲得特別之保護及照顧。」台東縣政府呼籲民眾一同保護兒童免於不當對待，能健康快樂成長。

台東縣政府發布訊息表示，依衛生福利部統計，民國110年兒少受虐人數中，6歲以下兒童佔21.4%；縣府自去年3月申請衛生福利部強化社會安全網計畫，結合財團法人台東縣好事日常教育基金會，辦理6歲以下兒童保護親職賦能計畫，每週1至2次到宅提供親子引導服務，加深父母或照顧者親職技巧與因應，預防兒童虐待事件再發生。

縣長饒慶鈴表示，6歲以下兒童因本身缺乏自我保護能力，是受虐高風險族群，若未進入托嬰中心、幼兒園就托或就學，不易被發現有受虐或未獲適當照顧情事；辦理6歲以下兒童保護親職賦能計畫重點，是增加6歲以下兒保個案訪視頻率，透過引導、與家長一起討論在照顧上所遇到困境，增加家長在教養上成功經驗，內化到日常生活。

台東縣政府社會處長陳淑蘭指出，曾收到兒童保護個案的父母回饋表示，「學習在面對孩子鬧脾氣時，嘗試不聚焦在孩子的脾氣上，還滿有效的」、「看到親職老師對待我的孩子都可以很有耐心的教導，讓我開始思考如何不被暴躁的情緒牽著走」。

縣府提醒民眾，兒童是社會的財富，應負起保護他們的責任，當得知社區有兒少遭受疏忽照顧、虐待，或有性侵害、性騷擾、性剝削等情況，主動撥打電話110或113，或線上通報「關懷e起來」，一起保護兒少人身安全。

台東 虐童

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