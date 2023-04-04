夢幻大翅鯨現蹤花蓮海域 母帶子往北洄游舉尾下潛

連假期間，花蓮多羅滿賞鯨船4日下午在花蓮鹽寮外海，目擊到被稱為「夢幻鯨種」的大翅鯨母子檔，這是相隔兩周，花蓮海域再度出現大翅鯨，船長、工作人員及上百名遊客相當興奮，直呼是難得回憶。

多羅滿賞鯨公司總經理呂世明說，昨天下午接到漁民通知，壽豐鄉鹽寮外海有大翅鯨母子檔現蹤，兩艘賞鯨船陸續前往，在海上欣賞這個美麗的罕有鯨種，還目擊出現招牌舉尾下潛動作。

多羅滿賞鯨船上月19日在花蓮港外海也曾見到一對大翅鯨母子，呂世明說，兩次的母鯨體長都約13、14公尺，但上個月目擊的幼鯨體型比較小，還被母鯨頂起換氣，昨天出現的幼鯨則有6公尺長，研判是不同母子檔。且前幾天台東成功有漁民見到是3隻大翅鯨家庭，研判這次可能是父母帶著幼鯨順著黑潮往北洄游，因雄鯨游速較快，昨天只見到母親帶著孩子。

根據海洋保育署資料，大翅鯨別名座頭鯨、駝背鯨，成年體長約14到17公尺。成年雌性體長比成年雄性大1至1.5公尺。大翅鯨廣泛分布於全球各海域，多在大陸棚或是島嶼周圍活動。春季到秋季多半在中高緯度地區覓食、冬季則在低緯度海域繁殖育幼。

呂世明說，每年春季大翅鯨隨著黑潮洄游，經過花蓮海域北上，到溫暖的赤道休息。大翅鯨是一種非常罕見的鯨魚，很少被目擊到，所以對牠們的生態和行為的認識非常有限。因此，這次目擊非常有價值，船長與工作人員蒐集大量的影像與紀錄，希望可以更深入地瞭解這兩次看到的母子對。

一位賞鯨遊客生平第一次看到大翅鯨，表示非常幸運，能夠在這樣美麗的自然環境中觀察到這些神秘的生物。