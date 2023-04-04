快訊

獨／莊嚴大佛陪吃火鍋！高雄名店「天水玥」無預警熄燈

機車三貼網驚見「嬰兒腳都黑了！」 眾人齊轟家長：把寶貝當人肉安全氣囊

研究指綠茶最能降膽固醇、烏龍茶降三酸甘油脂 名醫這樣解讀

夢幻大翅鯨現蹤花蓮海域 母帶子往北洄游舉尾下潛

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮多羅滿賞鯨船在鹽寮外海再度目擊到大翅鯨母子檔，還做出舉尾下潛的招牌動作。圖／多羅滿提供
花蓮多羅滿賞鯨船在鹽寮外海再度目擊到大翅鯨母子檔，還做出舉尾下潛的招牌動作。圖／多羅滿提供

連假期間，花蓮多羅滿賞鯨船4日下午在花蓮鹽寮外海，目擊到被稱為「夢幻鯨種」的大翅鯨母子檔，這是相隔兩周，花蓮海域再度出現大翅鯨，船長、工作人員及上百名遊客相當興奮，直呼是難得回憶。

多羅滿賞鯨公司總經理呂世明說，昨天下午接到漁民通知，壽豐鄉鹽寮外海有大翅鯨母子檔現蹤，兩艘賞鯨船陸續前往，在海上欣賞這個美麗的罕有鯨種，還目擊出現招牌舉尾下潛動作。

多羅滿賞鯨船上月19日在花蓮港外海也曾見到一對大翅鯨母子，呂世明說，兩次的母鯨體長都約13、14公尺，但上個月目擊的幼鯨體型比較小，還被母鯨頂起換氣，昨天出現的幼鯨則有6公尺長，研判是不同母子檔。且前幾天台東成功有漁民見到是3隻大翅鯨家庭，研判這次可能是父母帶著幼鯨順著黑潮往北洄游，因雄鯨游速較快，昨天只見到母親帶著孩子。

根據海洋保育署資料，大翅鯨別名座頭鯨、駝背鯨，成年體長約14到17公尺。成年雌性體長比成年雄性大1至1.5公尺。大翅鯨廣泛分布於全球各海域，多在大陸棚或是島嶼周圍活動。春季到秋季多半在中高緯度地區覓食、冬季則在低緯度海域繁殖育幼。

呂世明說，每年春季大翅鯨隨著黑潮洄游，經過花蓮海域北上，到溫暖的赤道休息。大翅鯨是一種非常罕見的鯨魚，很少被目擊到，所以對牠們的生態和行為的認識非常有限。因此，這次目擊非常有價值，船長與工作人員蒐集大量的影像與紀錄，希望可以更深入地瞭解這兩次看到的母子對。

一位賞鯨遊客生平第一次看到大翅鯨，表示非常幸運，能夠在這樣美麗的自然環境中觀察到這些神秘的生物。

多羅滿賞鯨執行「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，由眾多贊助者支持，出海調查並做紀錄資料提供給後續相關研究或延伸活動需求，計畫範圍為台灣東部太平洋黑潮流域。多羅滿表示，進行科學研究和教育希望推動人們對於海洋和生物多樣性的關注和保護，會持續記錄研究，也呼籲遊客賞鯨時要保持友善和尊重，保持距離，不要打擾這些美麗的生物。

花蓮多羅滿賞鯨船在鹽寮外海再度目擊到大翅鯨母子檔。圖／多羅滿提供
花蓮多羅滿賞鯨船在鹽寮外海再度目擊到大翅鯨母子檔。圖／多羅滿提供
花蓮多羅滿賞鯨船在鹽寮外海再度目擊到大翅鯨母子檔。圖／多羅滿提供
花蓮多羅滿賞鯨船在鹽寮外海再度目擊到大翅鯨母子檔。圖／多羅滿提供
花蓮多羅滿賞鯨船在鹽寮外海再度目擊到大翅鯨母子檔。圖／多羅滿提供
花蓮多羅滿賞鯨船在鹽寮外海再度目擊到大翅鯨母子檔。圖／多羅滿提供

賞鯨 花蓮 黑潮

延伸閱讀

難得！花蓮鹽寮外海又見「夢幻大翅鯨母子」現蹤

花蓮外海目擊「夢幻」大翅鯨母子 遊客驚喜不已

抹香鯨π計畫啟航 探尋太平洋鯨豚生活航跡

「世界鯨魚日」抹香鯨π計畫首航 遇偽虎鯨群還見鯨寶寶賣萌

相關新聞

夢幻大翅鯨現蹤花蓮海域 母帶子往北洄游舉尾下潛

連假期間，花蓮多羅滿賞鯨船4日下午在花蓮鹽寮外海，目擊到被稱為「夢幻鯨種」的大翅鯨母子檔，這是相隔兩周，花蓮海域再度出現...

台東露天焚燒增雜草增加 環保局：查無行為人罰管理人

台東縣民眾露天焚燒雜草、廢樹枝葉等植物性殘體件數增加，光今年統計1至3月份就受理70件，比去年同期增加20件。環保局表示...

基隆好停車疏導 部分路段仍塞車

基隆市府為清明連假推動「好停車」專案，希望解決塞車問題，前天依然大塞車；市府昨天加強疏導，重要路口甚至投入6名警力指揮，...

才考上救護員…她意外亡 宜蘭頒義消證幫忙圓夢

宜蘭29歲女孩林恩羽充滿愛心、熱心助人，希望成為義消幫助更多人，去年底考取救護證照，日前卻因意外離世。議長張勝德協調縣消...

兩定點派6警指揮交通 基隆「大塞車重災區」今天順多了

基隆市中心在連假第2天傍晚大塞車，信二和東岸停車場周邊道路是重災區。基市府交通處今天引導海科館返程車輛走調和街，警方也封...

基隆市中心昨大塞車 主要停車場今下午3點又停滿了

基隆市中心在連假昨天傍晚大塞車，信二和東岸停車場周邊道路是重災區。市府交通處停車場即時資訊下午4點顯示，信二已滿場，東岸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦