夢幻大翅鯨現蹤花蓮海域 母帶子往北洄游舉尾下潛
連假期間，花蓮多羅滿賞鯨船4日下午在花蓮鹽寮外海，目擊到被稱為「夢幻鯨種」的大翅鯨母子檔，這是相隔兩周，花蓮海域再度出現大翅鯨，船長、工作人員及上百名遊客相當興奮，直呼是難得回憶。
多羅滿賞鯨公司總經理呂世明說，昨天下午接到漁民通知，壽豐鄉鹽寮外海有大翅鯨母子檔現蹤，兩艘賞鯨船陸續前往，在海上欣賞這個美麗的罕有鯨種，還目擊出現招牌舉尾下潛動作。
多羅滿賞鯨船上月19日在花蓮港外海也曾見到一對大翅鯨母子，呂世明說，兩次的母鯨體長都約13、14公尺，但上個月目擊的幼鯨體型比較小，還被母鯨頂起換氣，昨天出現的幼鯨則有6公尺長，研判是不同母子檔。且前幾天台東成功有漁民見到是3隻大翅鯨家庭，研判這次可能是父母帶著幼鯨順著黑潮往北洄游，因雄鯨游速較快，昨天只見到母親帶著孩子。
根據海洋保育署資料，大翅鯨別名座頭鯨、駝背鯨，成年體長約14到17公尺。成年雌性體長比成年雄性大1至1.5公尺。大翅鯨廣泛分布於全球各海域，多在大陸棚或是島嶼周圍活動。春季到秋季多半在中高緯度地區覓食、冬季則在低緯度海域繁殖育幼。
呂世明說，每年春季大翅鯨隨著黑潮洄游，經過花蓮海域北上，到溫暖的赤道休息。大翅鯨是一種非常罕見的鯨魚，很少被目擊到，所以對牠們的生態和行為的認識非常有限。因此，這次目擊非常有價值，船長與工作人員蒐集大量的影像與紀錄，希望可以更深入地瞭解這兩次看到的母子對。
一位賞鯨遊客生平第一次看到大翅鯨，表示非常幸運，能夠在這樣美麗的自然環境中觀察到這些神秘的生物。
多羅滿賞鯨執行「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，由眾多贊助者支持，出海調查並做紀錄資料提供給後續相關研究或延伸活動需求，計畫範圍為台灣東部太平洋黑潮流域。多羅滿表示，進行科學研究和教育希望推動人們對於海洋和生物多樣性的關注和保護，會持續記錄研究，也呼籲遊客賞鯨時要保持友善和尊重，保持距離，不要打擾這些美麗的生物。
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