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兩定點派6警指揮交通 基隆「大塞車重災區」今天順多了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市警方今天加派警力在重要路口疏導交通，仁一路和愛三路口、信一路和義一路口，同時段有6名警員執勤，淨空路口防車流打結。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警方今天加派警力在重要路口疏導交通，仁一路和愛三路口、信一路和義一路口，同時段有6名警員執勤，淨空路口防車流打結。記者邱瑞杰／攝影

基隆市中心在連假第2天傍晚大塞車，信二和東岸停車場周邊道路是重災區。基市府交通處今天引導海科館返程車輛走調和街，警方也封閉義三路，分散信二停車場車流，另加派警力淨空主要路口，交通明顯比昨天順暢。

交通處表示，孝二路中山高往基隆港方向昨天傍晚5點到晚上8點，車流量比平日成長23%，反向成長34%。中正路北向昨天比平日成長三成，反向更比平日超出一倍。因為短時間湧入車潮，又集中在市中心，造成塞車。今天下午4點到5點車流量與昨天差不多。

交通處停車場即時資訊今天下午3點顯示，市中心信二、博愛均滿場，東岸只剩1個，信義國小2個。外圍成功則有81個車位，西3有315個車位，六合有209個車位，因此透過資訊可變標誌（CMS）宣導遊客開往六合、西3停車場停車，再搭免費接駁車到市區。

基隆市警局交通隊長張豫立說，車流量超過道路負荷就會塞車，今天加派警力在重要路口疏導交通，如仁一路和愛三路口、信一路和義一路口，共有6名警員和1名義交執勤，淨空路口，防止車流打結。

外地遊客開車從中山高接東岸高架橋進入基隆市區，可右轉仁一路前往東岸停車場，或是直行中正路右轉信二路，前往信二停車場。

信二停車場滿場之後，許多車輛在場外排隊等待進場。較晚進入市區的遊客車輛，要從信二路右轉義三路，再右轉信一路排隊。警方發現車陣一路從信二路往義二路、信一路延伸，今天下午封閉義三路，車輛必須沿信二路開到義五路才能右轉。信二路為此相對壅塞，但整體交通比昨天順暢。

基隆市東岸停車場周邊道路車流量大，出場車輛得排隊等候出場 。記者邱瑞杰／攝影
基隆市東岸停車場周邊道路車流量大，出場車輛得排隊等候出場 。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警方今天下午封閉義三路，車輛必須沿信二路開到義五路才能右轉，疏解信二停車場周邊道路車潮。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警方今天下午封閉義三路，車輛必須沿信二路開到義五路才能右轉，疏解信二停車場周邊道路車潮。記者邱瑞杰／攝影
基隆市區昨天大塞車，警方今天加派警力在重要路口疏導交通，交通比昨天順暢。記者邱瑞杰／攝影
基隆市區昨天大塞車，警方今天加派警力在重要路口疏導交通，交通比昨天順暢。記者邱瑞杰／攝影
基隆市區昨天大塞車，警方今天加派警力在重要路口疏導交通，交通比昨天順暢。記者邱瑞杰／攝影
基隆市區昨天大塞車，警方今天加派警力在重要路口疏導交通，交通比昨天順暢。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警方今天加派警力在重要路口疏導交通，仁一路和愛三路口、信一路和義一路口，同時段有6名警員執勤，淨空路口防車流打結。記者邱瑞杰／攝影
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停車場 基隆港 塞車

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