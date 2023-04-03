基隆市中心昨大塞車 主要停車場今下午3點又停滿了

基隆市中心在連假昨天傍晚大塞車，信二和東岸停車場周邊道路是重災區。市府交通處停車場即時資訊下午4點顯示，信二已滿場，東岸剩餘1個停車位，市警局嚴陣以待，必要時封閉信三路、金雞橋，避免車輛過度集中在信二停車場周道道路。

交通處在孝二路、中正路雙向4處定點統計車流量，孝二路中山高往基隆港平日傍晚5點到晚上8點，通行633輛車，昨天同時段為779輛，成長23%。反向平日1797輛，昨天為2408輛，成長34%。

中正路北向平日傍晚5點到晚上8點，通行2022輛車，昨天同時段為2644輛，成長30%。反向平日1599輛，昨天為3241輛，成長超過一倍。

基隆市警局交通警察大隊長張豫立說，特定時間車輛集中在特定區域，車流量超過道路負荷就會塞車。員警會在主要路口疏導交通，重點是淨空路口，防止車流打結。

今天下午3點交通處停車場即時資訊顯示，市中心信二、博愛和信義國小停車場均滿場，東岸還有6個停車位。市中心周邊成功停車場有68個停車位，西3有317個停車位，六合有204個停車位。