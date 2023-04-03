快訊

29歲正妹剛考上救護員卻離世 宜蘭追贈義消制服幫圓夢

日本正式宣布5月8日起降級新冠 入境免打3劑疫苗

海巡副分署長跟廠商過從甚密？ 遭爆廠商爽拿2.6億 海巡署發5點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆市中心昨大塞車 主要停車場今下午3點又停滿了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府交通處停車場即時資訊顯示，信二停車場今天下午3點已滿場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處停車場即時資訊顯示，信二停車場今天下午3點已滿場。記者邱瑞杰／攝影

基隆市中心在連假昨天傍晚大塞車，信二和東岸停車場周邊道路是重災區。市府交通處停車場即時資訊下午4點顯示，信二已滿場，東岸剩餘1個停車位，市警局嚴陣以待，必要時封閉信三路、金雞橋，避免車輛過度集中在信二停車場周道道路。

交通處在孝二路、中正路雙向4處定點統計車流量，孝二路中山高往基隆港平日傍晚5點到晚上8點，通行633輛車，昨天同時段為779輛，成長23%。反向平日1797輛，昨天為2408輛，成長34%。

中正路北向平日傍晚5點到晚上8點，通行2022輛車，昨天同時段為2644輛，成長30%。反向平日1599輛，昨天為3241輛，成長超過一倍。

基隆市警局交通警察大隊長張豫立說，特定時間車輛集中在特定區域，車流量超過道路負荷就會塞車。員警會在主要路口疏導交通，重點是淨空路口，防止車流打結。

今天下午3點交通處停車場即時資訊顯示，市中心信二、博愛和信義國小停車場均滿場，東岸還有6個停車位。市中心周邊成功停車場有68個停車位，西3有317個停車位，六合有204個停車位。

交通處表示，下午3點已將資訊可變標誌（CMS）內容改成「市區東岸信二博愛信小立體停車位已滿，請往前1.5公里六合停車場有免費接駁」，並已聯繫高公局北區交控中心，在八堵交流道CMS協助宣導「車要好停沿國旗行，免費接駁暢遊基隆」，引導北上車流前往西3停車場停車。

基隆市政府交通處停車場即時資訊今天下午4點顯示，信二停車場已滿場，東岸剩1個停車位。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處停車場即時資訊今天下午4點顯示，信二停車場已滿場，東岸剩1個停車位。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處停車場即時資訊顯示，信二停車場今天下午3點已滿場。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府交通處停車場即時資訊顯示，信二停車場今天下午3點已滿場。記者邱瑞杰／攝影

停車場 基隆港

延伸閱讀

中選會指違公投自治條例 基市府駁：憲法保障地方自治

停車格完全不符現代需求 在台日人驚停完車只有一邊車門能開！

相關新聞

基隆市中心昨大塞車 主要停車場今下午3點又停滿了

基隆市中心在連假昨天傍晚大塞車，信二和東岸停車場周邊道路是重災區。市府交通處停車場即時資訊下午4點顯示，信二已滿場，東岸...

助環頸雉不受流浪犬及攝影機騷擾 野鳥協會認養活水湖

台東市東北邊活水湖區，屬卑南溪口國家級濕地範圍，是野生動物重要棲息地，尤其鳥類最為豐富，台灣野鳥生態調查協會，日前向台東...

連假好天氣出遊潮 宜蘭清水地熱與武荖坑啟動總量管制

清明連假宜蘭今天晴朗，許多民眾把握好天氣開車出遊，上午10點20分清水地熱公園已啟動總量管制，園區外車輛排隊等入園，日前...

深入宜花東綠野仙蹤 認識新興綠肥滿江紅 流連縱谷花花世界

宜蘭位處東北季風迎風面，一進入秋冬總有下不完的雨，因此一年只種一期作，稻農2～3月插秧、6～7月陸續收割稻穀...

閨密好友相約 到花蓮共渡幸福的西班牙式建築風格之粉紅靚旅

與妳一起搭乘粉紅電動接泊車、粉紅遊艇，入住西班牙粉紅主題別墅享貼心服務，細品下午茶、精緻中式美饌，專屬花東假期洋溢Pink幸福感！

護海公投 3位「基隆市長」攻防

「基隆護海公投」成熱門話題，目前為此交手的內政部、中選會和基隆市府的首長林右昌、李進勇和謝國樑都當過基隆市長，形成3名「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦