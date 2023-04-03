助環頸雉不受流浪犬及攝影機騷擾 野鳥協會認養活水湖

台東市東北邊活水湖區，屬卑南溪口國家級濕地範圍，是野生動物重要棲息地，尤其鳥類最為豐富，台灣野鳥生態調查協會，日前向台東縣政府提出認養環頸雉活動區域計畫，針對活水湖旁環頸雉常出沒觀星丘試辦認養維護，每年4至5月環頸雉繁殖期，維護拍照攝影者秩序。

台灣野鳥生態調查協會理事長林松喜指出，活水湖邊觀星丘區域，是全台知名賞鳥點，10年前有不少賞鳥人士固定期間進行鳥類攝影紀錄，最常拍的是環頸雉、台灣畫眉、黃鸝、黑枕藍鶲、褐頭鷦鶯等。

他說，野狗出沒恐影響生態。另外，部分攝影人士對賞鳥拍照方式，也有不同意見生爭執，因此，協會提出試辦認養計畫，期藉由協會力量做現場維護工作，野鳥繁殖季節宣導賞鳥人士，共同維護秩序。

農業處長許家豪表示，許多民眾或遊客到活水湖區域運動或是帶寵物來散步，若寵物亂跑，可能干擾相對弱勢的物種，甚至追逐路人，近年部分棄養犬隻變流浪狗或餵養流浪狗，都造成環境惡化，呼籲大家務必做好寵物管理，遛狗要繫繩，流浪狗不要任意餵養。

協會志工陳志誠以竹材編制圍籬，將野鳥出沒位置圈圍安全區域，避免野狗騷擾鳥隻；制定拍照攝影規範，避免攝影動作影響鳥類活動。