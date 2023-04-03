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瑞士台商拜會 童子瑋串連基隆民進黨公職挺台灣參與WHA

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋（左）和民進黨基隆市黨部主委蘇仁和，支持台灣以台灣之名進入WHA。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議長童子瑋（左）和民進黨基隆市黨部主委蘇仁和，支持台灣以台灣之名進入WHA。圖／童子瑋辦公室提供

世界衛生組織（WHO）5月在瑞士日內瓦召開年會，基隆市議會議長童子瑋今天說，瑞士台灣商工會聯合總會謝瑾等人日前來訪，希望一起推動台灣參與世界衛生大會（WHA），他將串連基隆民進黨黨公職力挺。

世界衛生大會今年5月21日到30日在日內瓦召開，瑞士台灣商工界支持台灣參與世界衛生組織活動，將透過宣講、遊行等活動串連台灣各界聲援。

童子瑋說，謝瑾與歐洲海外台灣人民間團體日前到議會拜會，希望一起推動台灣加入WHA，他已允諾協助串連基隆民進黨黨公職人員力挺。

童子瑋辦公室轉述訪客的話說，世界衛生大會開會期間，旅歐海外台灣人將舉辦「聲援台灣入世衛」遊行活動，並已經製作台灣風格漁夫帽、手舉旗、「母親的名字叫台灣」領巾等宣傳品，希望能夠讓便多國際人士，聽到台灣應該要進入世界衛生組織、參與世界衛生大會的訴求。

工商會成員還說，「國際橋牌社《和平歸來》」5月會在日內瓦放映，讓世界更認識到台灣的外交處境與醫療需求。

童子瑋表示，支持台灣以台灣之名進入WHA，彰顯人權、人道救援價值。台灣優秀的醫療值得與世界同行，「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping」。台灣在醫療上的成就早獲大部分國家肯定，更應該勇敢自信向世界表達我們的意願與聲音。

童子瑋說，對海外台灣人為台灣努力的行動感到衷心敬佩，並分別與民進黨基隆市議員張顥瀚、施偉政、吳驊珈、許睿慈、曾怡芳、陳宜和市黨部主委蘇仁和，透出領巾等相關宣導品聲援，讓世界聽見台灣人的聲音。

基隆市議長童子瑋披上宣傳領巾，並將串連基隆民進黨公職人員支持台灣以台灣之名進入WHA。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議長童子瑋披上宣傳領巾，並將串連基隆民進黨公職人員支持台灣以台灣之名進入WHA。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議長童子瑋（左）和多名民進黨基隆市議員，支持台灣以台灣之名進入WHA。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議長童子瑋（左）和多名民進黨基隆市議員，支持台灣以台灣之名進入WHA。圖／童子瑋辦公室提供
瑞士台灣商工會聯合總會會長謝瑾（左二）等人日前拜會基隆市議長童子瑋（左三），合力推動台灣參與世界衛生大會（WHA）。圖／童子瑋辦公室提供
瑞士台灣商工會聯合總會會長謝瑾（左二）等人日前拜會基隆市議長童子瑋（左三），合力推動台灣參與世界衛生大會（WHA）。圖／童子瑋辦公室提供

童子瑋 台灣人 WHA

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