瑞士台商拜會 童子瑋串連基隆民進黨公職挺台灣參與WHA

世界衛生組織(WHO)5月在瑞士日內瓦召開年會,基隆市議會議長童子瑋今天說,瑞士台灣商工會聯合總會謝瑾等人日前來訪,希望一起推動台灣參與世界衛生大會(WHA),他將串連基隆民進黨黨公職力挺。

世界衛生大會今年5月21日到30日在日內瓦召開,瑞士台灣商工界支持台灣參與世界衛生組織活動,將透過宣講、遊行等活動串連台灣各界聲援。

童子瑋說,謝瑾與歐洲海外台灣人民間團體日前到議會拜會,希望一起推動台灣加入WHA,他已允諾協助串連基隆民進黨黨公職人員力挺。

童子瑋辦公室轉述訪客的話說,世界衛生大會開會期間,旅歐海外台灣人將舉辦「聲援台灣入世衛」遊行活動,並已經製作台灣風格漁夫帽、手舉旗、「母親的名字叫台灣」領巾等宣傳品,希望能夠讓便多國際人士,聽到台灣應該要進入世界衛生組織、參與世界衛生大會的訴求。

工商會成員還說,「國際橋牌社《和平歸來》」5月會在日內瓦放映,讓世界更認識到台灣的外交處境與醫療需求。

童子瑋表示,支持台灣以台灣之名進入WHA,彰顯人權、人道救援價值。台灣優秀的醫療值得與世界同行,「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping」。台灣在醫療上的成就早獲大部分國家肯定,更應該勇敢自信向世界表達我們的意願與聲音。