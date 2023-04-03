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連假好天氣出遊潮 宜蘭清水地熱啟動車流總量管制

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
清明連假好天氣，許多民眾開車出遊，上午10點20分清水地熱公園停車場爆滿，已經啟動一出一進總量管制。圖／縣府提供
清明連假好天氣，許多民眾開車出遊，上午10點20分清水地熱公園停車場爆滿，已經啟動一出一進總量管制。圖／縣府提供

清明連假宜蘭今天晴朗，許多民眾把握好天氣開車出遊，上午10點20分清水地熱公園已啟動總量管制，園區外車輛排隊等入園，日前才剛開幕的宜蘭綠色博覽會湧入不少遊客嘗鮮，太平山森林遊樂區也有許多遊客，各熱門旅遊景點都出現人潮車潮。

清明連假第一天，南北車流把宜蘭兩條重要連外幹道，國5雪隧與蘇花路廊整個塞爆。昨天卻沒什麼車，連公路主管單位也感到意外；今天則是出遊人潮，宜蘭最熱門的清水地熱公園停車位只250個，今天上午開園1個多小時全被停滿，啟動一出一進總量管制。

公路單位預估下午會開始出現北返車流，縣警局在重要道路、熱門景點、夜市周邊及各掃墓地區，規劃交通疏導警力維持行車秩序，請用路人遵從員警指揮通行，將車輛停放於適當處所，勿違規停車影響其他用路人權益，遇到車多壅塞時請耐心駕駛。

國5今天下午1點到6點，蘇澳至頭城北向各入口匝道實施高乘載管制，4月3日下午2點至晚上6點、4月4日中午至晚上8點及4月5日中午至晚上6點，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路肩。

連假出遊潮，宜蘭綠色博覽會湧入不少遊客，等著體驗好玩的遊樂設施。圖／縣府提供
連假出遊潮，宜蘭綠色博覽會湧入不少遊客，等著體驗好玩的遊樂設施。圖／縣府提供

宜蘭 連假

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