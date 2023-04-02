花蓮議長張峻批傅崐萁違法課礦石稅 縣府澄清

福安礦業不滿花蓮縣政府礦石稅漲幅過高，提起行政訴訟，7案縣府全敗訴，花蓮縣議長張峻質疑前縣長傅崐萁任內違法通過礦石景觀稅，才造成今天的局面。縣府回應，提高礦石稅每噸為100元，增加花蓮縣自有財源收入，是7年前議員共決的結果。

縣府聲明中指出，2016年通過的礦石稅自治條例，是花蓮縣議會第18屆第3次臨時大會由23位議員連署提案議決，建議提高特別稅課徵標準至每公噸100元，為回應民意，經審慎評估與全體議員討論後，花蓮縣議會第18屆第10次臨時大會議決，課徵標準為每公噸70元，程序皆合法。

而23位議員連署修正「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」部分條文草案，提案人是施金樹， 連署人包括賴進坤、張智冠、潘富民、陳英妹、鄭乾龍、何禮臺、李秋旺、魏嘉賢、萬榮財、余夏夫、陳建忠、游淑貞、蘇忠亮、林宗昆、徐雪玉、張正治、林秋美、黃振富、葉鯤璟、陳長明、莊枝財、許淑銀、施慧萍。

當時連署提案審查意見指出，最主要精神是落實礦石開採總量管制，以增加縣稅收及創造就業機會；並解決縣境內採礦業者困境為前提， 縣府必須要有完整的相關配套措施以為因應，也請業務權責主管單位與業者充分溝通。

縣府表示，礦石廠商花蓮縣境有26家到30家，其中以亞泥、台泥、福安等三家為大戶，統計近年平均、亞泥占33％，台泥占38％，福安占13％，合計約85％。每公噸課徵70元，某一礦權業者每期提起行政訴訟僅繳納半數即每公噸35元，若每公噸改按13元計徵，僅多繳2億5129萬元，不會債留子孫。

縣府表示，今年經財政部、經濟部與內政部等中央單位及專家學者審議，同意繼續開徵礦石特別稅，將用於全縣社會福利、教育預算與基礎建設，更會依比例撥入鄉鎮市公所運用，縣府會為鄉親繼續努力爭取。