基隆重建仁愛橋影響市區交通 市府力求降低黑暗期衝擊

基隆市中心仁愛橋10日起封閉重建，交通動脈忠四路無法直行接仁五路，衝擊市區道路交通，且多線公車變更行駛路線。工務處長陳耀川說，工期約10個月，已多方提醒乘客和用路人注意改道訊息，並請多加配合。

基隆市政府網路廣播節目「基隆Podcast」，擔任主持人的市府發言人余治明，本周邀請陳耀川和工務處下水道科長高力山，說明仁愛橋重建工程、西定河水質改善計畫等工程。仁愛橋即將重建，請民眾做好改道準備。

基隆市跨越旭川河的忠二橋、忠三橋、仁愛橋因有安全疑慮，先後改建。忠二橋、忠三橋已重新開放通行，連接忠四路、仁五路的仁愛橋預定10日封閉。

仁愛橋重建期間，中山區、仁愛區和安樂區往來交通受影響，中山高直行進入市區車輛，原本可直行孝二路或右轉忠四路，也只能直行孝二路，加上公車改道，對市中心交通衝擊非常大。

陳耀川表示，仁愛橋重建工程工期300天，希望能在明年農曆年前通車，把對民眾交通的衝擊減到最低。目前也在受影響公車站牌，以及周邊道路掛上布條或貼上通知，提醒乘客與用路人改道事宜，施工期間造成民眾不便，還請民眾多加配合。

高力山說，西定河長期因家戶廢水直接排入，水質不佳，發出惡臭，未來將在周邊區域接引汙水下水道，讓雨水與汙水分流，預計在民國125年完成70%家戶汙水管接管，提供市民更乾淨的河川和親水環境。