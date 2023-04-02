護海公投攻防戰 3單位掌門人全是「基隆市長」

「基隆護海公投」適法性成為話題，巧的是針對這件事交手的3個人，中央選委會主委李進勇、內政部長林右昌曾任基隆市長，加上現任市長謝國樑，形成3個「基隆市長」攻防的局面。

台電計畫在基隆外木山協和電廠外海興建第四天然氣接收站，守護外木山行動小組發起反對填海造陸公投。提案人數達標後，領銜提案人王醒之去年6月17日向市府送件審查。

當時由林右昌主政的市府要求提案人補正資料，收件後仍有疑義，市府去年8月陳報行政院認定。內政部去年12月16日函覆市府，護海公投非屬地方自治事項。

謝國樑去年12月25日入主市府後，不認同內政部限縮地方自治權利，同意公投提案人補正送件重新審查。提案人3月10日送件，謝國樑31日宣布審查通過，可展開第2階段公民連署。

中選會在謝國樑宣布當天，表示內政部先前已認定這項公投並非地方自治事項，基市府核准公投案，明顯公投法令規定。

中選會、內政部和基市府在基隆護海公投戰場攻防，巧的是3個單位的首長是前後任基隆市長。

李進勇獲民進黨提名角逐基隆市立委勝選，1997年參選基隆市長。當年國民黨分裂，國民黨提名已故前立委劉文雄參選，原國民黨籍議長許財利以無黨籍參選，「三腳督」讓李以42.75%得票率當選。劉、許得票率分為37.97%、19.28%。

2001年基隆市長選戰藍綠對決，李進勇面臨國民黨提名的許財利挑戰。李的得票率41.91%，與4年前相差不多，但許因藍營選票集中，以58.09%得票率當選。

基隆市政治版圖藍大於綠，藍營未分裂便占優勢。許財利2005年成功連任市長，第2屆任期內病逝。國民黨時任議長張通榮贏了補選，並在2009年擊退民進黨提名的林右昌，成功連任。

林右昌參選市長失移持續「蹲點」，2012年又參選立委，敗給國民黨提名的謝國樑。2014年再戰基隆市長，囊括過半數選票入主市府，並在2018年高票連任。