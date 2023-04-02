基隆議長邀學子看職棒開幕賽 盼建功能完善棒球場

昨天是職棒34年開幕戰，由中信兄弟對戰樂天桃猿，基隆市議長童子瑋昨晚邀家扶棒球隊與基隆市各級棒球選手觀賽。童子瑋說，大武崙棒球場是基隆唯一的紅土棒球場，是屬於簡易棒球場，盼爭取功能完善的棒球場，辦全國性比賽多交流。

昨晚Yes We Can夢想起飛協進會、台電協和電廠在委託行舉辦「強棒出擊~夢想飛揚-節電從我改變」公益活動，現場架設大螢幕轉播職棒比賽，邀家扶棒球隊與基隆市各級棒球選手觀賽。

昨晚的委託行街區特別不一樣，有高昂的加油聲，也有美味的食物與飲料，基隆家扶enjoy社區棒球隊及深美、暖西、忠孝、東光與武崙學校棒球隊及民眾約200人共襄盛舉。

童子瑋說，他是中信兄弟迷，連辦公室的裝潢都與棒球有關，期待未來，基隆也能有一座屬於自己，且能夠承接全國性學生賽事的棒球場，讓國球的志氣也在台灣頭綻放。

童子瑋指出，在許多人的努力之下，在委託行辦職棒開幕轉播，他從高中大學時代就一路挺棒球、瘋棒球、愛棒球，用行動讓他更好，更要改變社會對體育的許多偏見，大家可能或多或少都經歷過體育課被拿來考數學的日子，但大家一起改變，體育才會好、棒球才會好。