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基隆童話藝術節登場 「尋找雨精靈」今起4天與雨水共舞

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆童話藝術節今天在國門廣場及海洋廣場登場。記者游明煌／攝影
基隆童話藝術節今天在國門廣場及海洋廣場登場。記者游明煌／攝影

基隆童話藝術節今天在國門廣場及海洋廣場登場，今起一連4天，以「尋找雨精靈」為主軸，每天有舞台展演、大型共創藝術裝置、DIY體驗、雨星市集。市長謝國樑希望大家來感受基隆獨有的人文風情，與雨水共存共舞。

今天開幕式有天馬戲創作劇團帶來精采演出，教育處長劉美蘭親頒獎狀給「雨精靈創作大賽」得獎者。教育處表示，這4天大小朋友可化身探險家，在「雨星登陸基地」探險，有文化局安排多場好戲，還有環保局策畫的小水滴互動演出。

謝國樑指出，基隆童話藝術節，每年都吸引親子闔家到訪參與，今年活動主軸「尋找雨精靈」，強調基隆與雨水的連結，一起共存，這和基隆生活寫照是相同的。市府要幫孩子打造更好的生活育樂、教育成長環境，正推動室內兒童樂園。

大會服務台可領取活動DM，完成集章任務就能將雨星紀念品帶回家，還有由智崴集團所贊助的ANIVERSE及I-RIDE百元折價券，數量有限換完為止。

現場有「時空蟲洞」、「太空補水站」、「島雨匯聚，船遞永續」三大大型藝術裝置，皆以能源再生及永續理念所創造，白天黑夜有不同的風情。詳細活動資訊，可至活動官網(https://www.2023klcaf.com/)及基隆市政府教育處臉書粉專(https://www.facebook.com/klcg.gov.tw )查詢。

基隆童話藝術節今天在國門廣場及海洋廣場登場。記者游明煌／攝影
基隆童話藝術節今天在國門廣場及海洋廣場登場。記者游明煌／攝影
基隆童話藝術節今天在國門廣場及海洋廣場登場。記者游明煌／攝影
基隆童話藝術節今天在國門廣場及海洋廣場登場。記者游明煌／攝影
基隆童話藝術節今天在國門廣場及海洋廣場登場。記者游明煌／攝影
基隆童話藝術節今天在國門廣場及海洋廣場登場。記者游明煌／攝影

基隆 謝國樑 雨水

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