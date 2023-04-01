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基隆童話藝術節登場 展演手作市集一次滿足

中央社／ 基隆1日電

基隆童話藝術節今天登場，4天活動期間安排精彩舞台展演、DIY手作體驗、雨星市集，還有「尋找雨精靈」集章換好禮活動和大型藝術裝置等，好吃、好玩通通有，歡迎民眾前來同樂。

開幕典禮下午在國門廣場舉行，基隆市長謝國樑致詞表示，今年基隆童話藝術節主題為「登入雨星，尋找雨精靈」，就和基隆市的生活寫照一樣，既然無法脫離雨水，不如好好享受、共存，此外，他立志幫孩子打造更好的教育、生活、育樂成長環境，未來也會推動更多室內活動空間讓孩童玩樂。

基隆市政府教育處透過新聞稿表示，孩童將化身探險家，以「雞籠山」為地標，降落在「雨星登陸基地」，這裡有文化局安排的優質好戲，還有環保局用心策畫的小水滴互動演出等各種精彩舞台展演。

教育處指出，來到「雨星」，需要先前往「星際交流大平台」索取粉筆，「以畫對話」發揮想像力，在大地上繪出對雨星點滴記憶，完成入境程序來開啟冒險，「能量轉換站」則有每日限量的自造雨星球及手作DIY體驗，明天還有專為兒童設計的導覽遊程，帶領大家一同遨遊雨星，認識基隆。

基隆市政府警察局長張樹德也率隊至活動現場，由員警戴上刑警大頭娃娃，向民眾宣導假投資、假網拍、假交友，及目前普發新台幣6000元的詐騙，刑警大頭娃娃並與孩童熱情互動，炒熱氣氛。

張樹德表示，近期行政院普發6000元現金政策相關領取方式已拍板定案，其中僅包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳及特定偏鄉造冊發放等5種方式，民眾如收到陌生訊息連結、到府服務協助領取等就是詐騙，若有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線求證以免遭詐。

詐騙 藝術節 謝國樑

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