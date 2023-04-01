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花蓮縣府礦石稅7案全敗 議長張峻：定期會要縣長說明白

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣訂定自治條例徵收礦石稅，被福安礦業提告超徵，7件全敗訴。圖／報系資料照片
花蓮縣訂定自治條例徵收礦石稅，被福安礦業提告超徵，7件全敗訴。圖／報系資料照片

福安礦業提出花蓮縣府超徵礦石稅7案，縣府全部敗訴確定。2年前主導在臨時會程序會直接退回縣府礦石稅草案的花蓮縣議長張峻說，這證明當初他的堅持是對的，並質疑縣府已將錢全花光，如今全敗訴，要從哪裡生錢還給業者？本月議會召開定期會，將要求縣長徐榛蔚連同後續處理方案，都要說清楚講明白。

縣府發聲明表示，礦石稅用於全縣13鄉鎮市的社會福利、教育文化、原民、衛生及基礎建設等各面向，並依花蓮縣礦石開採特別稅補助鄉鎮市分配辦法，依比率直接撥入鄉鎮市公所自行運用，讓13鄉鎮市直接受惠，嘉惠全縣人民福祉；福安多繳稅額約2億5129萬元，不會債留子孫，縣府將研議提再審和聲請釋憲。

花蓮縣府從民國98年起訂定礦石稅自治條例，依地方稅法通則規定，特別稅最長開徵年限4年，屆滿就要重新訂定，福安礦業所提7件行政訴訟的徵收時間是2016年至2019年。

前年8月縣府新訂礦石稅自治條例於縣議會第19屆第19次臨時會送審，在程序委員會經過激烈討論，議長張峻以適法性有疑慮，裁示「退回縣府」，雖然草案經縣府修正後，同年10月獲議會通過，但府會關係就此陷入僵局。

近日福安礦業所提7件行政訴訟案，花蓮縣府全部被判決敗訴確定。張峻獲悉後，連兩天在臉書發文，表示當時因此事受到縣府和側翼排山倒海的攻擊和謾罵，受盡抹黑和打壓，今天法院判決證明他先前的顧慮與憂心是正確的，縣府把錢都花光了，哪裡去生錢給業者？他說的「債留子孫」今天果然應驗。

張峻指出，縣府始終無法清楚交代礦石稅收的具體預算支出，他認為，不合法的礦石稅將帶給花蓮空前的財政災難，但很遺憾，縣府為課徵礦石稅已經走火入魔，明知後果嚴重，明知不可為而為之，令人痛心。

他表示，7件官司敗訴，縣府要退回業者稅額和利息，要撤銷的金額共5億7900多萬元，後續如何處理，這個月議會要召開第20屆第一次定期大會，將要求徐榛蔚縣長說清楚講明白。

花蓮縣議長張峻一連兩天在臉書針對花蓮縣府礦石稅官司發表看法，表示將要求徐榛蔚縣長到議會說清楚講明白。圖／擷取自張峻臉書
花蓮縣議長張峻一連兩天在臉書針對花蓮縣府礦石稅官司發表看法，表示將要求徐榛蔚縣長到議會說清楚講明白。圖／擷取自張峻臉書

花蓮 張峻 徐榛蔚

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