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基隆大華戲院舊址危老重建 將改建為12層樓集合式住宅

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
大華戲院舊址危老重建，將改建為12層樓集合式住宅。記者游明煌／攝影
大華戲院舊址危老重建，將改建為12層樓集合式住宅。記者游明煌／攝影

基隆市屋齡超過30年房屋占全市六成，但危老重建政策推動6年核准僅10件，其中大華戲院舊址老屋塌陷，因原住戶百分之百同意，申請危老重建獲准，將改建為12樓的集合式住宅。基隆市不動產暨都市更新學會，在市府協助下設置30危老重建推動工作站，協助民眾加速老屋重建速度。

市府自民國106年起推動危老重建，至今僅核准10件，申請中有2件，案件量不多，主要是基隆老屋多產權複雜，意見難統一或屋況條件不符等因素。

基隆市不動產暨都市更新學會理事長周勝傑建築師指出，已在7個行政區成立30個危老重建推動工作站，提供專業諮詢，提高民眾參與都市更新及危老重建的意願。

危老重建的條件，必須建物在都市計畫土地內，符合危險需強制拆除定義的房屋，或屋齡超過30年以上，耐震評估未達標準，即具有危老重建資格及商用的容積獎勵。

市府建管代理科長陳駿蘴說，危老重建範圍小即可進行，面積不用像都更那麼大，條件也不同，百分之百同意是較難達到的門檻，單一建物或者家族式住宅較容易成功。

位崇安街、精一路路口大華戲院舊址，申請危老重建獲准，主要是因只有單一建物，是成功案例，目前正在興建中，預計114年完工，改建為地上12層集合式住宅，列為示範案例。

大華戲院是不少老基隆人的回憶，鄰近廟口夜市、仁愛市場。文安里長李隆進說，大華戲院光復時就有了，5、60年代是興盛時期，有一個戲台可以演歌仔戲、放影片，70年代逐漸沒落，歇業後2樓建物也塌陷，閒置20多年如同廢墟。如今要改建大樓，地方樂見老屋重生。

大華戲院舊址危老重建，將改建為12層樓集合式住宅。記者游明煌／攝影
大華戲院舊址危老重建，將改建為12層樓集合式住宅。記者游明煌／攝影

基隆 老屋 都市更新

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