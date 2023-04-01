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台灣燈會5花燈移台東池上發光 拍照打卡送紀念品

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣池上鄉向台北市政府爭取，將五座花燈，放置池上鄉景點。圖／池上鄉公所提供
台東縣池上鄉向台北市政府爭取，將五座花燈，放置池上鄉景點。圖／池上鄉公所提供

台灣燈會2月中旬落幕，台東縣池上鄉向主辦單位台北市府爭取，將「榮容」、「兔兔餐包」、「記憶之河」、「城市光點」及「光城」五花燈作品，放置池上鄉各景點，即日起至景點拍照打卡分享，或集點卡至作品處蓋滿5印章可兌換紀念品，換完為止。

池上鄉公所表示，展出五件作品中，以現代科技、線性、光束的數位作品的「城市光點」、「光城」放置在池上火車站；以光、剪影訴說城市點滴的「記憶之河」，在福原國小日式宿舍旁；以彩虹色系編織的「榮容」，放置於大坡池圓形廣場；巨型「兔兔餐包」安置於池上福原部落聚會所。

池上鄉長林建宏表示，感謝台北市政府觀傳局長陳淑慧，過去將台東熱氣球發展至國際觀光，與地方有著非常深厚的情感，這次也支持池上鄉，讓燈會作品移至池上鄉繼續點亮。

池上鄉公所提醒，鄉民及遊客4月1日至4月30日，可至指定地點索取集點卡，前往各作品位置以公所印章蓋印在集點卡上，或是前往燈會作品拍照打卡分享，即可至指定地點兌換精美禮品，數量有限，換完為止。

集點紀念卡索取地點，及紀念品兌換地點：池上火車站候車室-勝大王物產行；7-11米鄉門市；7-11東馳門市；晨間廚房台東池上店；池上鄉公所殘毒快速檢驗站。

巨型「兔兔餐包」安置於池上福原部落聚會所。圖／池上鄉公所提供
巨型「兔兔餐包」安置於池上福原部落聚會所。圖／池上鄉公所提供

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