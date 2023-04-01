兒童清明連假首日基隆推薦4條主題遊 賞秘境、吃美食

今天是兒童、清明連假首日，基隆市政府挑選4條主題旅遊的景點，包括今天開放登島的基隆嶼開放，還有佛手洞、仙洞巖、瑪陵坑溪等。並可到基隆廟口、仁愛市場及孝三路品嘗美味可口在地美食。

基隆市政府觀銷處長郭霽說，基隆限定秘境基隆嶼今天起重新開放民眾報名登島，島上有基隆嶼燈塔、南田上等兵殉職碑、隧道、碉堡、停機坪、基隆海檻、基隆嶼8號、跳石海岸、土地公廟、觀音巖等必看景點。

另外有「台版古墓奇兵」之稱的佛手洞、仙洞巖，內部宛如天然冷氣的海蝕洞穴，神秘的氛圍彷彿進入到異世界冒險；在七堵地區則是有秘境瑪陵坑溪，清澈的溪流是拍攝秘境。

觀銷處推薦4條連假主題遊程：

第一條「一日雙島濱海之旅」，基隆火車站→國門廣場→周家蔥油餅→正濱漁港色彩屋→手工碳烤吉古拉→阿根納造船廠→和平島公園→八尺門漁港→基隆嶼→基隆廟口、仁愛市場。

第二條「古蹟冒險之旅」，基隆火車站→虎仔山步道→太平青鳥→流籠頭牛肉麵一條街→佛手洞、仙洞巖→球子山燈塔→白米甕砲台→外木山→大武崙沙灘→基隆廟口、仁愛市場。

第三條「休閒綠林之旅」，七堵火車站→七堵鐵道紀念公園→南興市場→翠谷橋壺穴→芳裕農場→瑪西焦炭窯→瑪陵坑溪→富民親水公園→苓蘭生態農園。

第四條「暖暖踏奇之旅」，暖暖火車站→暖暖麵店→安德宮→暖暖親水公園→暖暖幫浦間→雙生土地公廟→暖暖希望森林(綠色隧道) →西勢水庫。

郭霽處長表示，美食種類繁多的基隆廟口，無論是正餐類型的鼎邊銼、豆簽羹、滷肉飯、原汁豬腳到吃巧嘗鮮的營養三明治、天婦羅、泡泡冰等美食都相當受歡迎；基隆在地人的廚房仁愛市場1樓販售傳統市場的貨品，2樓則是販售琳瑯滿目的美食從中式到日式樣樣齊全。