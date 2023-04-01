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基隆外木山海興景觀平台鏽蝕嚴重 威脅泳客將整體改善
基隆外木山海興景觀平台，平時有很多海泳客游泳，因鏽蝕嚴重支撐鋼鐵梁可能隨時倒塌，對民眾的安全構成威脅。經市議員張秉鈞去年7月會勘爭取，市府將整體改善，將在6月施作，160個工作天完成。
外木山海興游泳池是知名的海泳場域，在岸際的礁石間，為一天然場域形成的游泳池，旁邊建有景觀平台，但因老舊鏽蝕嚴重、易滑倒，泳客反映支撐鋼鐵梁可能隨時倒塌，安全堪慮，不時傳出有人摔傷。
市府產發處說，將於今年6月底施作外木山漁港海堤暨海興據點景觀改善工程，包括整體平台鋪面改善、後續泳池旁人行步道拓寬、尾段鋪面整體改善等，以提高平台的美觀度和使用舒適度。同時，3座鏽蝕嚴重的鐵製階梯將被重新設置為鋼筋混泥土階梯，水泥欄杆也將被更換成不銹鋼護欄，以確保平台結構的安全性。
海興游泳協會表示，感謝市議員爭取海興平台重建，讓泳客可以安全無虞的前往游泳。提醒修繕工程將於夏天進行，需提前告知避免遊客及泳客白跑一趟。
張秉鈞昨與市府前往現場會勘，他說，此次改善工程將為外木山景觀區域提供更安全完善的環境，讓民眾在美麗的海岸游泳及賞海景更加安全。
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