海科館活力童趣夢想王國 最大幼兒作品展出謝國樑開幕
基隆市政府教育處與海科館合作舉辦「5動藝起來─2023基隆大班幼兒作品展」，即日起展出至4月16日止，今天開幕儀式中，市長謝國樑與議長童子瑋、海科館副館長林青海一齊跟大小朋友同樂，多位議員更是跟著小朋友的表演手舞足蹈，現場充滿活力童趣的藝術氛圍。
謝國樑表示，女兒小愛現在也就讀大班，他看到大家展出的作品，讓他非常感動，在座的小朋友在今年9月就要進入小學就讀，對國小校園與環境應該充滿了憧憬，相信所有家長們都跟他一樣，正在思考要哪間學校對孩子最好，市府會繼續努力提升各校的辦學環境，讓所有的孩子們擁有快樂且美好的校園生活。
議長童子瑋則指出，藝術教育不只是美感與心靈教育，更是展現我們對未來的價值，基隆的孩子是海港的孩子，認識海洋、愛上海洋、運用永續的材料進行創作，展現基隆的城市教育特色。
今年作品展以「基隆在地特色」為發想，融入七大行政區，將展區設計成繽紛彩虹中正、信義生肖橋、仁愛廟口夜市、中山積木貨櫃、暖暖自然生態、七堵鐵道列車及安樂古蹟城堡七大主題區。
每區各設有可愛海洋生物導覽員，陪伴親子欣賞作品的同時，一起探索展區，讓大家更了解基隆的文化特色，主題館3到5樓展出幼兒創作，現場另有闖關體驗，親子完成七區指定任務，就能兌換展場限定紀念照拍攝機會，數量有限，兌完為止。凡就讀基隆市幼兒園的大班幼兒，持作品展導覽手冊，即可免費帶兩位家人入館參觀。
海科非營利幼兒園董老師表示，這次的主題是基隆市各區的特色，孩子們看到展區布置時，都很興奮地喊出「是彩虹屋」，非常貼近孩子們的生活，親切又有趣。
市府教育處表示，幫助孩子發展創造力，除了認識各種素材，建立豐富多元的美感教學環境也非常重要，大班幼兒作品展是基隆孩子們在幼兒教育階段重要的里程碑之一，感謝幼兒園的老師們用心參與及協助，才能讓孩子們的創意結晶順利展出，今年也與海科館合作特於連假前開展，讓家長們能更彈性的安排時間陪孩子欣賞展覽。
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