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花蓮壽豐鄉公所攜手北海道厚澤部町 簽友好協定

中央社／ 花蓮縣31日電

花蓮壽豐鄉公所今天與日本北海道厚澤部町簽訂友好交流協定，是壽豐鄉首次與日本城市簽訂。壽豐鄉長曾淑懿說，希望未來能在農業、觀光及文化等多面向交流。

壽豐鄉公所今天上午9時透過視訊與日本北海道厚澤部町舉行簽約儀式，曾淑懿在外交部東部辦事處長胡琪斌、公所團隊及代表會主席鄭美香陪同下簽訂，日方由厚澤部町長涉田正己代表簽署，駐日代表謝長廷透過視訊全程參與。

謝長廷透過視訊表示，厚澤部町與壽豐鄉都是農業重鎮，盛產稻米及馬鈴薯等作物，壽豐鄉位在花東縱谷，有多處知名景點，且留存許多日治時期遺跡；厚澤部町保有明治時期松前藩的歷史建物，台日兩町鄉洽簽友好交流協定具重要意義。

曾淑懿說，感謝駐札幌處長粘信士牽線促成這次簽約儀式，壽豐鄉推廣無毒農業20多年，期待透過友好交流協對，搭起台日友誼橋梁，在農業、觀光、文化、教育及經濟等多面向密切交流。

曾淑懿說，鄉內包括豐裡、豐山、豐坪村過去都曾是日本移民村，以前就是好朋友，未來更是攜手共好的一家人，盼未來能有兩地互訪的聯誼活動。

涉田正己透過視訊表示，厚澤部町三面被山林包圍，農林業是基礎產業，近年引進農業小型水力發電水壩，確保電力供應穩定，由於風景優美、氣候宜人，吸引京都新移民前往長住或短宿，期待與壽豐鄉有更多農業、觀光及文化的深化交流。

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