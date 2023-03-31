清明連假首日凌晨蘇花車潮將現 宜警投入4750人力疏導

明天就是清明假期，公路總局預估台9線蘇花路廊南下車潮凌晨2時開始湧現，晚上9時後緩解；國道5號南港系統到頭城南向凌晨4時起可能壅塞，下午5時後方緩解。宜蘭縣警局投入4750警力民力，加強疏導重要道路、熱門景點與各大墓區。

公路總局表示，花東地區訂房率已高達8成，蘇花路廊南下明日出現最大車潮，全日達24000輛車次，尖峰時段每小時達1080輛以上；假期後段以北返車輛為主，4月3日中午12時起車潮湧現，連假最後一日為北返高峰，全日車流量達19700輛，壅塞到晚上10時。

高公局指出，國5南向南港系統到頭城路段今天上午10時起就開始壅塞，預計凌晨0時左右舒緩；北向則從4月3日上午10時開始壅塞，5日下午6時後將漸舒緩。

高公局4月1日凌晨0時到中午12時、2日上午5時到中午12時，封閉石碇及坪林南向入口匝道；4月2日到5日下午1時到6時，實施蘇澳、羅東、宜蘭與頭城交流道北向入口高乘載管制；1日到5日凌晨0時到5時，國道全線暫停收費。