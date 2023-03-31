四接公投連署謝國樑准了 批內政部不當限縮地方自治權

四接公投連署被內政部「沒收」後，原提案人原案補正資料送基隆市政府審查，市長謝國樑今天下午宣布審查通過，可進入第二階段連署程序，認定本案應屬地方自治事項，並批內政部函釋，不當限縮基隆市地方自治的權限。

台電規畫將基隆協和火力發電廠四燃油機組改為兩部燃氣機組，計畫在外木山海岸建「四接」，地方發起公投連署反對填海造陸。內政部去年12月16日回覆基隆市政府公文，認定「不屬於地方自治事項」，形同沒收，基隆市換黨執政後，該公文今年2月曝光，引發爭議。

謝國樑今天下午宣布，經市府審查提案人第一次補正提出的補充說明，認定本案應屬地方自治事項，市府允許進入第二階段程序。提案人補充說明，填海造陸14.5公頃，將活埋珊瑚、摧殘無數海洋生物、破壞基地完整性、扼殺基隆港發展。

謝國樑表示，該項開發涉及基隆市海洋生態保育、環境保護、觀光發展、漁業管理、都市計畫等諸多地方自治事項，市府依漁業法就基隆市水產動植物保育區也有管理權責。

謝國樑說，內政部的函釋，經市府法學專家仔細審查，發現不當限縮基隆市地方自治的權限，憲法應保障基隆市地方自治的精神，提案人提出如為地方自治事項，市府准許進行地方公投的權力。

守護外木山行動小組去年6月發起護海公投連署，第一階段有超過法定提案門檻2倍的2475連署，去年6月17日送件市府審查。內政部長林右昌去年市長任內，要求補正資料後，仍認為有諸多疑義，難以由市府逕為決定，陳報行政院認定是否屬地方自治事項，內政部認定非屬地方自治事項。

王醒之今年3月10日原案補正送基隆市政府審查，希望獲得通過後可以展開第2階段連署。

護海公投主文原為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」補正條文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於「基隆市水產動植物保育區」填海造地？」