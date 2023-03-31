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宜蘭綠色博覽會武荖坑開幕 實境解謎、雲霄飛車樂趣多

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
延續去年的庭院雲霄飛車，乘客感受忽高忽低、忽左忽右、忽快忽慢的樂趣。記者陳敬丰／攝影
延續去年的庭院雲霄飛車，乘客感受忽高忽低、忽左忽右、忽快忽慢的樂趣。記者陳敬丰／攝影

宜蘭春季旗艦活動綠色博覽會今天開幕，今年打造「Sustainability Maze莎士登迷宮」，布置實境解謎遊戲「凱爾的永續之路」，以及3個遊戲體驗區，飛天彈跳、彩虹滑道與雲霄飛車，讓首日入園的大小朋友感受到今年綠博「真好玩」。

綠色博覽會舉辦第24年，今年以「我們共同的未來」為主題傳達環境永續概念，承辦單位蘭陽農業發展基金會表示創新與吸引力是最大挑戰，決定寓教於樂，設計實境解謎，並延續去年開始嘗試的大型遊樂設施，增加遊客入園的趣味。

「凱爾的永續之路」中，來自30年後的小王子凱爾被困在氣候不穩定的迷宮中，玩家掃描QRCode呼叫小王子，按順序到各關卡，每關各有1道謎題，打開道具包後，尋找隱藏在關卡中的暗示，可能是某種顏色、或是宜蘭的風景名勝，解出謎底告訴小王子，得知下個關卡，全部破解後可以到服務台抽獎。

園區中3處大型遊樂設施，庭院雲霄飛車延續去年，飛天彈跳闖關區與彩虹滑道則是今年新設，一早就出現排隊人潮；2座凱爾花園小迷宮分別位於考進入口處與園區深處，走進迷宮深處能看到凱爾小王子，以及五顏六色的大型彈力球。

綠博一直是縣內外各校校外教學的好處所，花蓮海星國小的同學們一早就搭車來到宜蘭，排隊體驗彩虹滑道，對今年綠博的趣味性非常有感，滑下坡道後大喊「好刺激」，想再玩一次；宜蘭國中的同學饒有閒情逸致，坐在樹下寫生，用畫筆記錄自然之美。

園區內共有16個應對聯合國永續發展核心目標的展館與17個裝置藝術，每天上午10時半到11時、下午1時半到2時在靠近入口舞台表演定目劇場「拯救未來」，特定日期還有親子音樂劇與日本舞蹈團演出，詳細資訊可見綠博官網。

宜蘭綠博今天開幕，5月14日閉幕。記者陳敬丰／攝影
宜蘭綠博今天開幕，5月14日閉幕。記者陳敬丰／攝影
今年新設大型遊樂設施彩虹滑道，體驗學生直呼刺激。記者陳敬丰／攝影
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宜蘭國中學生坐在樹下寫生，用畫筆記錄自然之美。記者陳敬丰／攝影
宜蘭國中學生坐在樹下寫生，用畫筆記錄自然之美。記者陳敬丰／攝影
2023綠博開幕，蘭陽舞蹈團開幕表演「火焰之舞」。記者陳敬丰／攝影
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飛天彈跳闖關區，大人小孩都能嘗試。記者陳敬丰／攝影
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迷宮深處，凱爾小王子靜靜等待。記者陳敬丰／攝影
迷宮深處，凱爾小王子靜靜等待。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 綠色博覽會 雲霄飛車

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