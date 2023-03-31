清明連假玉長公路加開接駁車 守護夜間返鄉民眾
公路總局清明連假配合台鐵紅眼列車，加開玉里和長濱間接駁公車，守護東海岸夜間返鄉過節的民眾。
公路總局台東監理站今天發布新聞稿表示，鼓勵民眾假日出遊返鄉使用大眾運輸工具，公路總局在東部推出優惠加碼「在地有腳」活動，自4月1日凌晨至4月5日深夜12時止搭乘指定東部國道客運路線享租車優惠，持租車憑證享回程票價優惠（汽車折200元、機車100元）。
另持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運（北宜、北花線）可享4人同行1人免費，回程再折抵200元，但不得與「在地有腳」租車優惠重複抵退，民眾可擇優使用。
台東監理站長洪美芳表示，為守護東海岸夜間返鄉過節的民眾，台東監理站協調興東客運公司8181玉里－寧埔－成功（經玉長公路）」路線，配合台鐵紅眼加班列車，於3月30日、4月1日及4、5日加開4班車，讓遊子轉乘更安心。
加開班次如下: 3月31日增開晚上6時30分成功往玉里，配合台東往台北抵達玉里火車站的台鐵普悠瑪445車次及太魯閣447車次對號車轉乘；4月1日增開3時45分玉里往成功班次，配合台北往台東抵達玉里火車站的台鐵紅眼列車自強號5270車次對號車接駁。
4月4日增開晚上11時30分成功往玉里班次，配合台東往台北抵達玉里火車站之台鐵紅眼列車自強號5269車次對號車轉乘。4月5日增開12時30分玉里往成功班次，配合台北往台東抵達玉里火車站之台鐵自強號410、472車次對號車接駁。
洪美芳表示，民眾出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息。
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