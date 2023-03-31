快訊

台中警穿制服用餐「獲贈滷蛋」風波 組長炸鍋決定提告

最新民調／六都市長施政百日好感度 他居冠

美到哭！好市多「骨灰罈紅茶」換裝 會員驚豔：想把自己裝進去

清明連假玉長公路加開接駁車 守護夜間返鄉民眾

中央社／ 台東縣31日電

公路總局清明連假配合台鐵紅眼列車，加開玉里和長濱間接駁公車，守護東海岸夜間返鄉過節的民眾。

公路總局台東監理站今天發布新聞稿表示，鼓勵民眾假日出遊返鄉使用大眾運輸工具，公路總局在東部推出優惠加碼「在地有腳」活動，自4月1日凌晨至4月5日深夜12時止搭乘指定東部國道客運路線享租車優惠，持租車憑證享回程票價優惠（汽車折200元、機車100元）。

另持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運（北宜、北花線）可享4人同行1人免費，回程再折抵200元，但不得與「在地有腳」租車優惠重複抵退，民眾可擇優使用。

台東監理站長洪美芳表示，為守護東海岸夜間返鄉過節的民眾，台東監理站協調興東客運公司8181玉里－寧埔－成功（經玉長公路）」路線，配合台鐵紅眼加班列車，於3月30日、4月1日及4、5日加開4班車，讓遊子轉乘更安心。

加開班次如下: 3月31日增開晚上6時30分成功往玉里，配合台東往台北抵達玉里火車站的台鐵普悠瑪445車次及太魯閣447車次對號車轉乘；4月1日增開3時45分玉里往成功班次，配合台北往台東抵達玉里火車站的台鐵紅眼列車自強號5270車次對號車接駁。

4月4日增開晚上11時30分成功往玉里班次，配合台東往台北抵達玉里火車站之台鐵紅眼列車自強號5269車次對號車轉乘。4月5日增開12時30分玉里往成功班次，配合台北往台東抵達玉里火車站之台鐵自強號410、472車次對號車接駁。

洪美芳表示，民眾出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息。

台東 台鐵 火車站

延伸閱讀

2牛隻連2天闖軌道撞上列車台鐵要求償 不影響清明連假疏運

清明連假多處管制 台南交通局提醒避開「塞車地雷區」

清明連假明開跑 台中山城8區塞車地雷在這裡

多圖／清明連假衝日本賞櫻！目黑川「粉紅隧道」爆炸盛放 櫻花妹拿最夯飲料打卡

相關新聞

台東省道公路邊站12年終於下班了！本尊笑：該換年輕帥哥

「站崗12年終於要下班了！」台東省道台9及台11線路旁，常見一個警察人形立牌，提醒駕駛減速慢行，但隨警察制服已更新，加上...

宜蘭綠色博覽會武荖坑開幕 實境解謎、雲霄飛車樂趣多

宜蘭春季旗艦活動綠色博覽會今天開幕，今年打造「Sustainability Maze莎士登迷宮」，布置實境解謎遊戲「凱爾...

拍郵輪比美最高1萬5獎金 基隆旅遊粉絲團辦部落客大賞

疫情趨緩國際郵輪解封，今年台灣共收到90航次的國際郵輪預報，基隆港有72航次，只要郵輪一來，社群就興起搶拍熱清。「基隆旅...

宜蘭表揚26位社工 受助婦獻花淚擁 王妍婷獲特別獎

宜蘭縣余姓婦人去年昏倒在家，生活一度無法自理，社會處社工王妍婷評估後將她安置在療養院，並持續關懷，還送她返家投票，如今她...

基隆首座室內兒童樂園揭幕 未來7區都將設置

基隆市府鑑於基隆常下雨，運用信義區公所樓上原禮堂空間建置首座室內親子兒童樂園，昨天揭幕。市長謝國樑說，未來7區都會規畫設...

花蓮縣吉安鄉1萬元生育津貼 今起申請

花蓮縣吉安鄉人口排名全縣第二多，近年同樣面臨少子化與出生率下降衝擊，去年新生兒跌破500人，鄉公所祭出1萬元生育津貼補助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦