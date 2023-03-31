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台東省道公路邊站12年終於下班了！本尊笑：該換年輕帥哥
「站崗12年終於要下班了！」台東省道台9及台11線路旁，常見一個警察人形立牌，提醒駕駛減速慢行，但隨警察制服已更新，加上立牌老舊，警局今天全面拆除。同事及駕駛開玩笑說「他終於可以下班了」。本尊則笑說「該換年輕帥哥，效果更好呢！」
「當初被選上當人形立牌，滿意外的。」立牌本尊、大武警分局交通組小隊長杜信諭低調說，自己當人形立牌，只是希望往來公路上的駕駛人能夠更小心注意，減速慢行，沒想過牌子一放就是12年，現在他不年輕了，換年輕帥哥接班應該效果更好，但還是提醒大家一定要遵守交通。
他表示，立牌放了一段時間，自然會有民眾認出他，但沒有到所謂的萬人迷地步啦，許多未曾謀面的民眾一見到他，都感到非常親切，有的駕駛經過南迴看到他在執勤，就會問說「阿SIR，你好！」甚至他一次外出其他縣市，就有民眾主動問他「好像在台東路上見過你呢？」
省道台9及台11線，過去測速照相及科技執法不普及，常有駕駛人疏忽，發生交通意外，縣警局為避免意外一再發生，當年找來還是30多歲警員的杜信諭充當交通宣導的人形立牌，原本在入山入口處設置2個人形立牌，沒想到效果不錯，因而不斷增加，從2個、8個到十幾個。
但近年來，警局已在交通熱點設置超速取締設備，加上警察立牌的制服已不符時宜，加上立牌老舊，因此決定全面拆除這款警察立牌。同事聽到消息，開玩笑跟男主角說，「小杜，恭喜你可以下班了」。也有司機駕駛說，「上班送貨幾乎每天都會看到最熟悉的阿SIR，拆掉有點不捨」。
警局表示，今天拆除台11縣金樽路段的最後一面警察立牌，並且會保留了其中一面比較完整的立牌，要送給模特兒本尊，作為警察生涯中的紀念，也感謝杜小隊長對交通宣導的付出。
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