拍郵輪比美最高1萬5獎金 基隆旅遊粉絲團辦部落客大賞

疫情趨緩國際郵輪解封，今年台灣共收到90航次的國際郵輪預報，基隆港有72航次，只要郵輪一來，社群就興起搶拍熱清。「基隆旅遊粉絲團」辦郵輪攝影賽，最高獎金1萬5千元。

國際郵輪重返台灣市場，最近不少郵輪進基隆港，很多郵輪迷帶上攝影器材衝到基隆港邊，捕捉郵輪與基隆港的久違畫面。

基隆在地人經營的基隆旅遊粉絲團，舉辦「2023基隆郵輪季部落客大賞」，4月1日起至5月31日為期兩個月的徵件時間。第一名1名獲得1萬5千元、第二名1名獲得1萬元、第三名1名獲得5千元。特別獎5名獲得參賽紀念品來吸引部落客參加。

比賽為推廣國旅遊客到基隆來看郵輪，並進而在基隆旅遊消費，讓郵輪與基隆旅遊景點的串連，鼓勵民眾來訪基隆，透過部落客旅遊後的遊記、心得推廣，串連讓更多部落格朋友認識基隆郵輪季的特色。

日前靠港的大型郵輪「雙輪會」，還有到日本跳島遊的探險型郵輪，分別靠泊東西兩岸，只要在海洋廣場都可盡收眼底。活動詳情可至 https://www.facebook.com/travel.keelung 基隆旅遊粉絲團。