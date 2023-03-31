基隆7小學生擔任「美齒模特兒」 拍攝護齒海報發送全國

牙醫師公會全國聯合會執行今年度「國小學童含氟漱口水防齲計畫」，今天到基隆市仁愛國小學生拍攝正確刷牙方式、牙線使用步驟教學海報，並在6月發送全台2671國小，供學校教學使用。

目前國小校園使用的刷牙和牙線技巧海報是16年前的作品，衛服部委由牙醫師公會全國聯合會重新設計製作。基隆市仁愛國小在全國潔牙觀摩賽中多次獲得冠、亞軍，疫情期間曾協助拍攝「校園防疫督導式潔牙」影片，再次擔綱「演出」。

仁愛國小從五、六年級學生中，選出7名牙齒排列整齊的「美齒模特兒」，利用早自習「特訓」，今天拍攝海報要使用的照片。

新版教學海報「正確的刷牙方式」，包括選擇軟毛小刷頭的牙刷、擠豌豆大小量的含氟1000ppm牙膏、貝氏刷牙法牙刷的擺放角度和刷牙順序。「牙線的使用步驟」海報加強說明清潔口內不同部位的牙線操作手勢。

負責拍攝計畫的基隆市牙醫師林建宏說，學生模特兒除了技巧要正確，還要張大嘴巴，讓攝影師可以清楚拍攝需要的角度，所以攝影師還準備了牙科專用的張口器，撐開學生嘴唇。有學生事後說，嘴巴都快被撐破了，但很有成就感；也有學生海報可以做為畢業紀念禮物。

仁愛國小校長彭麗琪表示，學校推廣口腔保健和落實校園餐後潔牙不遺餘力，平時餐後會播放潔牙歌曲提醒大家，護理師也會進班教學潔牙技巧。有關口腔保健的活動如潔牙觀摩、潔牙微電影也都積極參與，這次機會對學生來說，是非常難得的經驗。