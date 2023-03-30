無畏風雨助弱勢民眾 宜蘭表揚26名傑出社工

4月2日是全國社工日，宜蘭縣政府今天表揚26位傑出的社工人員及2個網絡夥伴團體，表揚活動中有笑有淚，也有年輕社工公開徵求女朋友。縣長林姿妙感謝社工秉持專業知能及素養，無畏風雨，用心為弱勢民眾提供最適切服務，祝福所有社工夥伴「社工日快樂」。

這次獲頒「最佳新人獎」共有7名社工游佩芸、陳玟君、吳宥萱、張哲瑜、張嘉恩、黃鼎倫及游百喬，其中蘭馨婦幼中心張哲瑜社工願意傾聽、學習、溝通，並努力精進自我專業知能，不畏困難與困境，先後於「113保護專線」擔任保護性社工與接線人員，並受理受暴婦女等高風險及複雜性議題的保護性社會工作，用自我的一盞燈，點亮受服務家庭迎接新生活。

「服務績優獎」有11名社工陳芷涵、廖佩珊、張可枏、游哲昕、薩子謙、田惠伶、黃郁婷、郭庭紜、林威廷、李怡臻及鄭怡萍，其中財團法人台灣世界展望會東區辦事處宜蘭中心郭庭紜社工於任職期間，勇於挑戰不同的業務方案，一路從擔任經濟扶助社工、青少年方案社工，並於去年轉任弱勢青少年職涯準備計畫社工，服務經歷豐富，認真負責，勇於嘗試創新方案。

「資深敬業獎」共有8名社工，獲獎者為黃子明、游明璋、李婉慈、劉雅文、黃盈芳、陸怡秀、陳曉慧及吳宜靜；其中家庭扶助基金會宜蘭分事務所游明璋、李婉慈是專職的社工夫妻檔，對於助人工作的使命感及堅持的信念總是能彼此扶持，是名符其實的「夫唱婦隨」。