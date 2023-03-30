影／宜蘭綠博明開幕 林姿妙到場體驗後直呼：不來玩會很可惜
今年宜蘭綠色博覽會除了永續展館展區，還有實境解謎、迷宮及飛天彈跳、彩虹滑道與庭院雲霄飛車等遊戲體驗，縣長林姿妙玩遍每個體驗遊戲，直呼好玩。綠博明天上午開幕，9點40分將有音樂戲劇舞蹈表演團隊在迷宮入口遊藝踩街，10點在夢想舞台安排莎士登迷宮開幕式，與表演藝術團隊熱鬧迎賓。
綠博3月31日至5月14日，為期45天，今年以「我們共同的未來」為主題，在蘇澳武荖坑風景區打造一座《莎士登迷宮》，迷宮裡布建實境解謎遊戲-凱爾的永續之路，玩家必須找尋各種線索，經過腦力激盪結合語文能力、選輯思維、手眼協調、聽音辨型、環境觀察等去解決謎題，完成任務。
另有2座凱爾小迷宮，包含飛天彈跳闖關、彩虹滑道與庭院雲霄飛車3個遊戲體驗區，還有夢想舞台、法莫集市、綠意餐廳、米茲旅行、卡夢環林大冒險、哈莫妮森林、宜蘭永續發展特展、安能集製研所、寇蘿王國、莎托亞馬俱樂部、方吉的秘密地下城、費許面對面、額瑪麓探索區等16個環境永續展館。
縣長林姿妙為了使活動安全完善，不時前往突擊檢查，並提早在25日進行場地總檢，27日再檢查一次，很多小細節都不放過。
今年體驗遊戲比較多，被形容是最好玩的綠博，林姿妙親自下去體驗玩了每個遊戲，包括飛天彈跳、彩虹滑道與雲霄飛車等，大讚好玩。她說，經過她體驗安全，大家都可以來玩，不來玩，真的很可惜。
主辦單位表示，綠博除了好玩，更是永續旅遊、永續飲食、永續海洋、永續農業、永續能源等戶外學習場域，記得保留「票根」，綠博結合觀光業者、蘇澳鎮公所與冬山鄉公所推出憑綠博票根，免費暢遊「冬山河生態綠舟」與免費歡泡「蘇澳冷泉大眾池」及多項觀光工廠及餐飲體驗折扣。全縣觀光優惠查詢：https://reurl.cc/pLKprr。冬山老街優惠查詢：https://reurl.cc/9VbW7X。蘇澳觀光優惠查詢：https://reurl.cc/XLa2ma。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言