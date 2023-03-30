花蓮吉安鄉祭1萬元津貼鼓勵生育 3月31日起受理申請

花蓮縣吉安鄉人口僅次花蓮市，排名全縣第二多，但近年來同樣面臨少子化與出生率下降的衝擊，去年新生兒首度跌破500人，鄉公所祭出1萬元生育津貼補助，明天起出生的嬰兒，符合父母之一設籍吉安鄉滿1年等規定就可申請，7月起發放。

鄉長游淑貞說，近4年吉安鄉人口統計資料顯示，全年新生兒從108年的586人逐年下降，到去年只有497人，首度低於500人。鄉公所致力升級婦幼福利，也鼓勵鄉民，獲得鄉代會支持通過「吉安鄉生育津貼發放自治條例」，今年3月31日後出生的新生兒，在鄉內完成出生登記或初設戶籍，只要父母有一方持續設籍吉安滿1年，就能申請。

游淑貞說，除了鄉公所加碼的1萬元生育津貼，縣府也提供2萬元生育獎勵金，鄉民每胎可以領取3萬元補助金，希望可以減輕育兒負擔，進一步提高生育率，歡迎在外地工作的遊子回到吉安定居，養孕下一代。