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花蓮吉安鄉祭1萬元津貼鼓勵生育 3月31日起受理申請

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉提升婦幼福利，推出1萬元生育津貼補助，3月31日起受理申請。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉提升婦幼福利，推出1萬元生育津貼補助，3月31日起受理申請。圖／吉安鄉公所提供

花蓮縣吉安鄉人口僅次花蓮市，排名全縣第二多，但近年來同樣面臨少子化與出生率下降的衝擊，去年新生兒首度跌破500人，鄉公所祭出1萬元生育津貼補助，明天起出生的嬰兒，符合父母之一設籍吉安鄉滿1年等規定就可申請，7月起發放。

鄉長游淑貞說，近4年吉安鄉人口統計資料顯示，全年新生兒從108年的586人逐年下降，到去年只有497人，首度低於500人。鄉公所致力升級婦幼福利，也鼓勵鄉民，獲得鄉代會支持通過「吉安鄉生育津貼發放自治條例」，今年3月31日後出生的新生兒，在鄉內完成出生登記或初設戶籍，只要父母有一方持續設籍吉安滿1年，就能申請。

游淑貞說，除了鄉公所加碼的1萬元生育津貼，縣府也提供2萬元生育獎勵金，鄉民每胎可以領取3萬元補助金，希望可以減輕育兒負擔，進一步提高生育率，歡迎在外地工作的遊子回到吉安定居，養孕下一代。

鄉公所社會課表示，明天起在鄉內完成出生登記或初設戶籍者，其父母之一方持續設籍滿一年以上，出生日起92天內，可以檢具申請人的身分證、印章、存摺影本，全戶詳細記事的戶口名簿或戶籍謄本正本，到鄉村聯合辦公室申請，7月1日起就會將生育津貼轉到申請人帳戶，洽詢電話（03）8523126，分機165、166。

全台都受到少子化衝擊，新生兒人數銳減。記者王燕華／攝影
全台都受到少子化衝擊，新生兒人數銳減。記者王燕華／攝影
花蓮縣吉安鄉長游淑貞（右）盼藉由提供1萬元生育津貼，鼓勵鄉民孕育下一代。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉長游淑貞（右）盼藉由提供1萬元生育津貼，鼓勵鄉民孕育下一代。圖／吉安鄉公所提供

吉安 生育 父母

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