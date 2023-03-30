台東原民部落大學80門課程 深入學習文化藝術產業

中央社／ 台東縣30日電

台東原住民部落大學今天開學，今年開設80門課程，帶學生深入學習原民文化、藝術、飲食、產業等，希望將台東作為南島文化的發展基地。

台東縣政府原住民族行政處表示，今年部落大學為台東縣政府自辦第2年，除了向原民會申請60門課程以外，台東縣政府加碼辦理20門課程，共計至少開設80門課程，目前正進行招生中。

原民處長方銘總表示，課程包括產業發展、語言文化、藝術產業及資訊教育課程等各項領域，歡迎對課程有興趣的族人踴躍洽詢及報名參加。

台東縣長饒慶鈴表示，台東部落大學連續7年獲得原住民族委員會評鑑甲等，辦學成果豐碩，感謝行政院支持，她上任後即積極推動部落大學與空中大學合作「學歷認證」，今年也持續辦理，讓學員除了修習部落大學課程獲得學分之外，部分課程可獲得空大的學分認證。

原民處表示，為打造台東為南島文化首都，台東部落大學以文化為基底，在縣內各個區域開設課程，屬於「文化產業型」部落大學，設立縱谷、東海岸、南迴、蘭嶼、校本部5大分校，彈性整合部落資源及台東縣相關計畫。

將開辦多種類TTICC專業設備課程、結合山海部落新美學計畫輔導培育部落青年投入地方創生工作、結合部落食尚計畫辦理成人增能研習及跨域學習交流，及各分校辦理特色亮點課程與蘭嶼造舟航海人才培育等，辦學多元且豐富。

原住民 蘭嶼 饒慶鈴

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