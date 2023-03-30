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一封感謝信讓人爆哭 宜蘭表揚社工特別獎是「她」來獻花

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府社會處社工王妍婷（右）榮獲「特別獎」，服務過的個案余姓婦人前來獻花，緊抱著她表達感謝。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府社會處社工王妍婷（右）榮獲「特別獎」，服務過的個案余姓婦人前來獻花，緊抱著她表達感謝。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府今天表揚來自各領域的優秀社工及社福夥伴，表揚前幾天，有一位被扶助的余姓婦人寫信感謝縣府，該獨居婦人去年8月確診昏倒在家，送醫後社工王妍婷開始服務這名個案半年多，今天她特別帶鮮花上台感謝王妍婷，緊緊抱著對方，場面感人。

縣政府社會處迎接4月2日社工日，今天表揚26位社工有最佳新人獎、服務績優獎、資深敬業獎及2個社福夥伴獎。王妍婷不在表揚名單裡，而是以「特別獎」上台。

「一封信，讓人爆哭」，余婦被服務安置時，從起初不諒解社工到最後的感謝信，如此心情轉折，讓王妍婷看到信的當下，感動爆哭。今天這位婦人上台緊抱著王妍婷，不擅言詞的她直說「謝謝」，感激盡在不言中。

39歲王妍婷進入縣政府社會處擔任社工7年多，去年8月家住頭城鎮大里的余姓婦人因確診昏倒在家，被發現後送醫，同時也通報到社會處。

王妍婷發現婦人下肢無力、生活自理能力不足，治癒出院後需保護安置，當時把她安置在宜蘭市一家機構，但婦人百般不願意想回家，直到發現自己的生活自理能力經訓練後提升，從排斥到接受與感激。

去年底大選，余姓婦人想投票，王妍婷先拿選舉公報給她看，評估身體狀況，投票當天開車送她回頭城投票；12月初評估她可以離開機構後，請療養院主任開車送回家，還帶上白米、牛奶及水果等物資。

婦人寫信告訴林縣長，感謝團隊服務熱誠、不卑不亢、耐心幫忙，同時也為這麼優質的團隊感到驕傲。

社會處長林蒼蔡說，王妍婷的溫暖、堅定，讓案件感受到她的真誠；有一次她要去處理家暴案，兒子吵著要媽媽陪，她告訴兒子「媽媽要去保護一位阿姨」，認真投入的工作態度讓人感動。

榮獲特別獎的王妍婷表示，感謝社會處長官給她最堅強的支持後盾，尤其處長常鼓勵她「不要怕，有什麼問題有他在」，其次也非常感謝網絡單位及被服務過的對象，帶給她的回饋，是再次投入服務的動力。

宜蘭縣政府社會處社工王妍婷（中）今天榮獲「特別獎」，上台獻花的是她服務過的個案，感謝縣府與志工給她的幫助。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府社會處社工王妍婷（中）今天榮獲「特別獎」，上台獻花的是她服務過的個案，感謝縣府與志工給她的幫助。記者戴永華／攝影
余姓婦人從原本排斥被安置，直到後來生活自理能力提升，感謝縣政府社工貼心幫助與服務，她日前寫信給縣政府表達感謝，這封信讓王妍婷社工看了掉下眼淚。記者戴永華／翻攝
余姓婦人從原本排斥被安置，直到後來生活自理能力提升，感謝縣政府社工貼心幫助與服務，她日前寫信給縣政府表達感謝，這封信讓王妍婷社工看了掉下眼淚。記者戴永華／翻攝
宜蘭縣政府社會處社工王妍婷（右）今天榮獲「特別獎」，前來獻花的是她服務過的個案，讓人感動。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府社會處社工王妍婷（右）今天榮獲「特別獎」，前來獻花的是她服務過的個案，讓人感動。記者戴永華／攝影

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