基隆首座室內兒童樂園揭幕 謝國樑：雨天遛小孩7區都有

基隆市首座室內親子兒童樂園今天揭幕，位在信義區公所樓上原禮堂空間，市府有鑑於基隆常下雨，運用閒置及使用率不高空間建置室內兒童樂園。市長謝國樑說，7區都會規畫設置，讓小朋友不怕風雨安心地玩，家長也能放心。

信義室內兒童樂園設有不同活動區，超跑區兒童可以騎乘最喜歡的超跑小汽車，在車道中競速穿梭；動態感統區則有旋轉棒棒糖、旋轉椰子樹等趣味遊具，訓練兒童前庭平衡發展；美味超市區規畫有美食街、小廚房跟仿真超市等，讓兒童可以體驗採買跟煮飯的過程；還有繽紛氣球屋跟球球泳池區等，照顧者可以在球池中跟兒童一起翻滾，親子一起互動。

謝國樑今天帶女兒小愛到現場一起玩，謝國樑表示，室內兒童樂園是他上任後最想做的一件事，因基隆常下雨，受限於地形及氣候關係，限制市民戶外活動的空間，有了室內兒童樂園，可以讓小朋友不怕風雨安心地玩，家長也能放心。

謝國樑說，未來計畫「一區一特色」室內兒童樂園，市府團隊共同合作下，首先在信義區完成室內兒童樂園的設置，同時，因應高齡社會的來臨，爺奶帶孫的比例居高不下，長者的活動需求同樣需要被保障。兒童樂園不只是給兒童遊憩的場所，也提供給長者或是父母舒適的活動空間，以非營利方式為兒童及其照顧者打造友善的互動場域。

至於選前提出的海景兒童樂園，他認為在基隆港邊是滿適合的，他很想做，但目前有很多工程在進行，計畫明年再來好好評估。

議長童子瑋表示，利用區公所場地建置室內兒童遊樂空間，是很好的設施及作法。市議員陳宜也帶著女兒香香來玩，她說，基隆常下雨，真的很需要再內空間玩，小朋友盡情來玩，可讓家長喘口氣休息一下。

議員何淑萍表示，首座室內兒童遊樂場在信義區大家非常開心，第二座規畫在七堵區，希望7區都有，盡快來完成。議員林旻勳說，下雨也能玩，受惠的家庭很多，的確基隆有需要，是很有感的政策。