大農大富平地森林賞螢 邀民眾體驗五感饗宴

大農大富平地森林園區堪稱是每年全台最早出現螢火蟲的賞螢勝地，由花蓮林管處及社區等共同舉辦「螢漫平森~大農大富賞螢趣」活動自3月9日開跑，長達1個月，邀民眾體驗五感饗宴。

月底將迎來螢況及人潮高峰期，花蓮林管處加碼，宣布4月6日下午5時在園區內加開1場贈苗活動，遊客白天暢遊園區、下午捐發票領苗體驗植樹手感，傍晚加入賞螢饗宴，全天沉浸在平地森林獨有的綠色氛圍中，享受森活樂。

「大農大富平地森林園區」位於花蓮縣光復鄉，兩側是中央山脈與海岸山脈，花蓮糖廠為配合林務局所倡導「保育為主」之林業政策，自91年度起積極推動平地景觀造林計畫，發展環保林業。

林務局花蓮林區管理處發布訊息表示，螢火蟲是生態環境的指標，展現人與自然和諧共處之道，為能持續創造生態綠金達永續發展，與大農大富平地森林園區解說隊及周邊社區全年度固定監測螢火蟲種類及動態，充分了解螢火蟲移動區域及數量變化趨勢，公私協力共同照顧環境，讓林管處可精準掌握螢況高峰期，並完善規劃深度生態旅遊活動。

賞螢季期間，除晚間賞螢導覽體驗以外，延續去年「平森好食．光」行程，以食農教育結合賞螢，透過園區內可食地景，讓民眾認識在地農產食材，並且參與部分農事工作，感受大自然；有別以往，今年推出「親親山林．親子療癒」藉由森林遊戲打開五感，再動手發揮創意，以香草植物結合「蝶谷巴特」手作體驗，用視覺、嗅覺、觸覺、聽覺來認識自然生態，並品嚐在地食材料理的食農特色餐，透過味覺認識從土地到餐桌概念。

花蓮林管處提醒，大農大富平地森林園區白天免費入園，賞螢季期間，為了降低對螢火蟲的干擾與維護民眾安全，規劃由導覽人員帶領進行賞螢體驗，活動期間皆有人車管制；詳細活動訊息可上「大農大富平地森林園區」臉書（Facebook）粉絲專頁，或至花蓮林區管理處官方網站查詢。