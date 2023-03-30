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台東出現稻熱病清明時節恐蔓延 專家籲注意防範

中央社／ 台東縣30日電

近日天氣陰晴不定，台東水稻出現稻熱病和紋枯病菌核，清明時節可能較多降雨，恐致疫情擴大，台東區農改場呼籲農民注意防範。

行政院農業委員會台東區農業改良場今天發布新聞稿表示，近日監測到台東水稻已有發生稻熱病，關山、池上部分田區亦發現大量紋枯病菌核；時序入春，氣溫逐漸回暖，常伴有鋒面南下，天氣陰晴不定，早晚溫差大，恐有疫情蔓延之虞。

台東區農改場表示，中央氣象局預報清明連假期間，東部地區可能有較多降雨，為避免病蟲害疫情擴大，呼籲農友密切注意防範。

台東區農改場表示，「稻熱病」發生主要與氣溫、雨水及肥料有關，在氣溫忽冷忽熱不穩定時，水稻抵抗力會減弱，若遇上有雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜能促使病原菌發芽侵入植株，可於短時間內爆發疫情，又田間氮肥過多也會導致植株柔弱，更加速病勢發展。

病原菌感染葉片後，初期會在葉表形成墨綠色斑點，逐漸擴大成二端較尖之紡錘形病斑，病斑中間呈灰白色，邊緣赤褐色，外圍有薄層黃暈，為主要辨識病徵，為減少疫情發生，合理化施肥成為首要重點。

根據新聞稿，田水中漂流的菌核為紋枯病主要初次感染源，菌核附著在稻葉鞘外側後隨水稻生長而升高，分蘗中期因稻叢莖數增加，稻叢間濕度加大，菌核開始發芽感染葉鞘致病。

台東區農改場表示，若有防治相關問題，可洽台東場植物保護研究室電話089-325015或洽各區病蟲害診斷服務站，免付費專線電話0800069880。

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