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基隆青委會開始運作 謝國樑與青年攜手擘劃青創未來

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天召開第1屆青年事務委員會大會，市長謝國樑（右）頒發聘書給青年代表委員。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天召開第1屆青年事務委員會大會，市長謝國樑（右）頒發聘書給青年代表委員。記者邱瑞杰／攝影

今天是青年節，基隆市政府召開第1屆青年事務委員會大會，市長謝國樑頒發聘書給23名青年代表委員，表示要和青年一起打造基隆成為青年宜居及追夢城市，市府也會持續推動各項青年人才培力及輔導補助，增加在地就業、創業資源及青年返鄉回流。

謝國樑說，青年事務委員會是市府首度成立青年事務組織，他一直很喜歡跟青年朋友對談，了解大家生活中面對的種種問題。青委會不是為了開會而成立，而是要透過與青年面對面溝通，了解基隆青年關心且對他們有幫助的政策，並且想辦法落實執行。

獲聘為青委會委員的林姵萱是高三學生，也是基隆市地方兒少代表。她說，跟各縣市兒少代表交流時，關注學權和兒少休閒空間，基隆市都有待加強。身邊有青年朋友因為就業跑到外縣市，她希望擔任委員，與市府人員開會，可以協助爭取更多休閒空間或就業機會，讓年輕人留在基隆。

委員鍾佳汶曾任任帆船國手，他關漁村二代青年回流問題，並推動相關措施。他說，漁業是基隆重要產業之一，隨著城市化進程及經濟轉型，不少年輕人不繼承家業，投身城市生活。漁村二代回流是基隆發展的重要機會。他們對海洋相關產業熟悉程度，有利發展出更具競爭力的海洋觀光產業。

國立台灣海洋大學水產養殖學系博士後研究員葉翰揚說，專長是藻類生殖、水產養殖及碳中和等。很高興成為第1屆青年委員，替市民服務。淨零碳排是目前的顯學，希望在年2年任期內，可以用專長來協助市府推廣、研擬，跟減碳還有碳中和相關議題的開發跟倡議。

青委會委員王麒舜表示，基隆很漂亮，也有很多新的想法、構思和創意。他覺得年輕人應該可以做出一些讓基隆變得不一樣事，所以決定加入青委會，希望可以為基隆帶來更好、更美、更棒的方針，讓基隆變得更美麗。

基市府今年1月10日市務會議通過「基隆市政府青年事務委員會設置要點」，產業發展處在經過2個多月徵件及評審，從83名候選人中選出23位青年代表委員。

青委會今天首次開會，市府產業發展處長林鼎超一一介紹青年代表委員，與謝國樑握手致意及交談。青委會未來將與市府共同建構市府與青年間雙向溝通交流平台，打造基隆成為充滿衝勁與活力的城市。

基隆市政府今天召開第1屆青年事務委員會大會，市長謝國樑（左一）說要和青年一起打造基隆成為青年宜居及追夢城市。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天召開第1屆青年事務委員會大會，市長謝國樑（左一）說要和青年一起打造基隆成為青年宜居及追夢城市。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天召開第1屆青年事務委員會大會，市長謝國樑（左一）說要和青年一起打造基隆成為青年宜居及追夢城市。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天召開第1屆青年事務委員會大會，市長謝國樑（左一）說要和青年一起打造基隆成為青年宜居及追夢城市。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天召開第1屆青年事務委員會大會，市長謝國樑（右）頒發聘書給青年代表委員。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天召開第1屆青年事務委員會大會，市長謝國樑（右）頒發聘書給青年代表委員。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天召開第1屆青年事務委員會大會，市長謝國樑（右）頒發聘書給青年代表委員。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天召開第1屆青年事務委員會大會，市長謝國樑（右）頒發聘書給青年代表委員。記者邱瑞杰／攝影

青年 基隆 謝國樑

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