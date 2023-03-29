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基隆出錢蓋捷運 藍議員擔心拖垮財政 綠議員說對謝加分

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天說，他推動興建基隆捷運感覺像是建商，要注意周轉問題，很擔心市庫破產。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，他推動興建基隆捷運感覺像是建商，要注意周轉問題，很擔心市庫破產。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天談基隆捷運，表示基隆市應該要負擔建設經費，也一定會負擔，但比率要再協商。國民黨議員宋瑋莉提醒還要考慮後續營運負擔，民進黨議員王軍佐表示，樂見謝改變態度，希望好好和交通部溝通。

基市府與鐵道局昨會商推動基隆捷運，市長謝國樑今天說，技術層面溝通良好，但感覺他現在像建商，擔心市府付款後沒什麼錢，但土地還不能賣，周轉困難，簡單說就是「破產了」，所以經費部分，還要再與交通部討論。

謝國樑表示，交通部了解基隆市的困難，市府很願意拜訪交通部、行政院，相信彼此都有善意、誠意想出讓基隆減低負擔的方案。基隆市應該要負擔，也一定會負擔，但是負擔的比率等事宜，市府會盡全力再跟交通部、行政院協商。

宋瑋莉說，考量基隆市的財政負擔，支持謝國樑繼續和中央溝通建設經費分攤比率。何況除了建設費用，後續還有營運、維修問題，請謝一併跟中央說清楚，不可能讓基隆捷運拖垮基隆市的財政。

陳軍佐認為，基北北桃是大都會圈，基隆捷運一定要興建。謝國樑先前說「門都沒有」，顯然說得太快、太硬，如同把溝通的門關起來。樂見謝的態度轉變，希望市府好好和交通部溝通，早日促成興建捷運，對謝是加分的。

基隆捷運 交通部 謝國樑

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