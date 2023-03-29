快訊

新竹湖口驚傳19歲女子落軌 慘遭自強號撞擊亡

27日劫車逃亡今被逮！ 屏東監獄受刑人傍晚這處落網

台東長濱老街新風貌 打造藝術與傳統形象商圈

中央社／ 台東縣29日電

台東縣最北邊的長濱鄉是個靠海鄉鎮，在縣府與公所的推動下，透過花東基金地方創生經費，以長濱老街為主角，打造具當代藝術特色與傳統風貌的商圈，吸引青年移居與觀光發展。

長濱鄉背山面海，東濱太平洋，西倚海岸山脈，海岸線極長，居民以原住民阿美族為主，也有布農族、噶瑪蘭族、漢人及平埔族，生活靠農業及漁業為主。

長濱鄉長李光蘭今天表示，爭取花東基金為地方創生，加上在地居民的支持合作，讓「長濱老街新風貌形象商圈營造計畫」順利推展，透過前期的訪視輔導，協助店家改善硬體設施與服務品質，以多樣的藝術形式與產業串聯，形成一個嶄新風貌的長濱特色街區。

同時挑選有意願的店家進行轉型與再造，從門面改善至軟硬體補助，包括門面泥作木作工程換新、攤位更新與設計、展示層架與招牌設計、補助影音紀錄器材、餐飲店家廚用工作檯及煮檯的更換等，共有37間店家參與。

李光蘭指出，藉由嶄新風貌的長濱特色街區，盼帶動地方的發展，以及吸引本地、外地青年移居，共同構築長濱鄉未來的發展。

此外，邀請尼誕．達給伐歷Nitjan．Takivalit、拉飛．邵馬Lafin．Sawmah、陳奕彰、賀仁瑋、賴冠仲、何彥霖等東海岸藝術家進行創作，以「潮間帶」為主題，透過4個波浪層，分別象徵自然、文化、產業、生活，色彩以藍、綠代表海洋與稻浪，呈現出長濱同時擁有山與海的美景。

透過長濱街區設立一系列的亮點藝術裝置、美化及打造藝術指標系統，融入長濱在地文化，希望能製造觀光話題，吸引遊客到訪參觀。

老街 青年

延伸閱讀

中華藝校春季展演登場 視覺音像藝術聯展呈現教育成果

潮間帶主題 串聯藝術家聯手改造 臺東縣長濱商圈新風貌 歡迎到純樸小鎮走走

美食美景雙享受 全台熱門老街就在這！

嘉義朴子老街民宅大火 消防員衝火場引導救出6旬婦

相關新聞

基隆出錢蓋捷運…藍議員擔心拖垮財政 綠議員說對謝加分

基隆市長謝國樑今天談基隆捷運，表示基隆市應該要負擔建設經費，也一定會負擔，但比率要再協商。國民黨議員宋瑋莉提醒還要考慮後...

影／基隆嶼打卡牆亮相4月1日開放登島 地質與生態深度遊開箱

基隆市副市長邱佩琳今天率觀銷處長郭霽、文化局長江亭玫登上基隆嶼，宣布基隆嶼4月1日至10月31日開放登島觀光。全新拍照打...

基隆護海公投補正又卡關？謝國樑：連假結束前公布結果

守護外木山行動小組去年推動「基隆護海公投」受挫，基隆市長謝國樑上任後，市府通知領銜提案人王醒之補正送審。行動小組成員今天...

宜蘭北成國小手製水井撲滿 幫助國外水資源匱乏地區

宜蘭多雨，較少感受到水資源匱乏的問題，北成國小學生為了幫助世界上其他無水可用的地區，在台灣世界展望會的協助下，手工製作水...

清明連假停車跟著國旗走 基市推好停車專案免在市中心大塞車

基隆市政府今天宣布4月1日到5日，清明、兒童節連假期間試行「好停車」專案，從中山高大業隧道出口起沿路裝設國旗，引導外地遊...

宜蘭國民運動中心球場漏水 廠商竟說對氣候不熟悉

宜蘭國民運動中心綜合球場日前天花板漏水，經營廠商世順國際有限公司緊急設置防水布與導水管，待天氣放晴後動工維修。縣議員林麗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦