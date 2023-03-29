台東長濱老街新風貌 打造藝術與傳統形象商圈
台東縣最北邊的長濱鄉是個靠海鄉鎮，在縣府與公所的推動下，透過花東基金地方創生經費，以長濱老街為主角，打造具當代藝術特色與傳統風貌的商圈，吸引青年移居與觀光發展。
長濱鄉背山面海，東濱太平洋，西倚海岸山脈，海岸線極長，居民以原住民阿美族為主，也有布農族、噶瑪蘭族、漢人及平埔族，生活靠農業及漁業為主。
長濱鄉長李光蘭今天表示，爭取花東基金為地方創生，加上在地居民的支持合作，讓「長濱老街新風貌形象商圈營造計畫」順利推展，透過前期的訪視輔導，協助店家改善硬體設施與服務品質，以多樣的藝術形式與產業串聯，形成一個嶄新風貌的長濱特色街區。
同時挑選有意願的店家進行轉型與再造，從門面改善至軟硬體補助，包括門面泥作木作工程換新、攤位更新與設計、展示層架與招牌設計、補助影音紀錄器材、餐飲店家廚用工作檯及煮檯的更換等，共有37間店家參與。
李光蘭指出，藉由嶄新風貌的長濱特色街區，盼帶動地方的發展，以及吸引本地、外地青年移居，共同構築長濱鄉未來的發展。
此外，邀請尼誕．達給伐歷Nitjan．Takivalit、拉飛．邵馬Lafin．Sawmah、陳奕彰、賀仁瑋、賴冠仲、何彥霖等東海岸藝術家進行創作，以「潮間帶」為主題，透過4個波浪層，分別象徵自然、文化、產業、生活，色彩以藍、綠代表海洋與稻浪，呈現出長濱同時擁有山與海的美景。
透過長濱街區設立一系列的亮點藝術裝置、美化及打造藝術指標系統，融入長濱在地文化，希望能製造觀光話題，吸引遊客到訪參觀。
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