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基隆護海公投補正又卡關？謝國樑：連假結束前公布結果

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
「基隆護海公投」領銜提案人王醒之等人，今天拜會基隆市長謝國樑，爭取市府早日完成公投補正案審查。記者邱瑞杰／攝影
「基隆護海公投」領銜提案人王醒之等人，今天拜會基隆市長謝國樑，爭取市府早日完成公投補正案審查。記者邱瑞杰／攝影

守護外木山行動小組去年推動「基隆護海公投」受挫，基隆市長謝國樑上任後，市府通知領銜提案人王醒之補正送審。行動小組成員今天拜會謝國樑，不解10日已將補正案送審，至今無下文。謝說，適法性論述還待討論，連假結束前會做出決定。

王醒之等行動小組成員今天下午拜會謝國樑，討論公投案時程。王醒之說，護海公投第1階段提案去年6月17日達標，送件後歷經地方送中央、中央推地方行政程序惡意拖延，內政部更擴權解釋，限縮地方自治權限。

前市長林右昌卸任，謝國樑上任後，市府立場出現變化，認為協和電廠填海造地涉及地方事務，居民有提起地方性公投權利，內政部函釋「顯有限縮本市地方自治權限之處」，通知王醒之補正提案主文及理由送審。

護海公投主文原為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」3月10日補正條文為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於「基隆市水產動植物保育區」填海造地？」

王醒之說，補正主文只有把「的海岸及海域」改為「水產動植物保育區」，這樣的用詞，讓此事將無庸置疑屬地方自治事項。

守護外木山行動小組成員今天輪流發言，最大的訴求是補正公投主文與理由書送進市府審查已接近3周，遲遲未收到市府回覆同意，無法展開第2階段連署。

王醒之說，如果不能加快連署進度，趕在今年8月26日舉辦公投，就得等到2025年8月的第4個周末。加上「四接案」環評會即將召開，一定要趕快展現基隆的民意。其他小組成員也說，已準備在清明、兒童節連假辦連署，希望市府加快作業。

謝國樑說，考量公投連署時間非常急迫，他承諾連假期間會加班審查，在連假結束確認法律見解，做出決定。基隆應該要有地方性公投毫無疑問，但是法源依據、法律要件都必須充足明確。

謝國樑表示，市府內部之前已經討論過此事，會在最短的時間內完成，並對外宣布審議結果。假如審議結果是「正面」，政府也有義務協助公民投票團體，讓他們能夠有機會，用他們自己的力量，在今年8月舉辦公投。

「基隆護海公投」領銜提案人王醒之等人，今天拜會基隆市長謝國樑，爭取市府早日完成公投補正案審查。記者邱瑞杰／攝影
「基隆護海公投」領銜提案人王醒之等人，今天拜會基隆市長謝國樑，爭取市府早日完成公投補正案審查。記者邱瑞杰／攝影
「基隆護海公投」領銜提案人王醒之（右）今天拜會基隆市長謝國樑（左），爭取市府早日完成公投補正案審查，推動第2階段連署。記者邱瑞杰／攝影
「基隆護海公投」領銜提案人王醒之（右）今天拜會基隆市長謝國樑（左），爭取市府早日完成公投補正案審查，推動第2階段連署。記者邱瑞杰／攝影
「基隆護海公投」領銜提案人王醒之（右五）等人，今天拜會基隆市長謝國樑（左四），爭取市府早日完成公投補正案審查。記者邱瑞杰／攝影
「基隆護海公投」領銜提案人王醒之（右五）等人，今天拜會基隆市長謝國樑（左四），爭取市府早日完成公投補正案審查。記者邱瑞杰／攝影

公投 謝國樑

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