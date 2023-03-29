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宜蘭北成國小手製水井撲滿 幫助國外水資源匱乏地區

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
台灣世界展望會推動水資源行動，幫助非洲等缺水地區建立水資源系統。圖／台灣世界展望會提供
台灣世界展望會推動水資源行動，幫助非洲等缺水地區建立水資源系統。圖／台灣世界展望會提供

宜蘭多雨，較少感受到水資源匱乏的問題，北成國小學生為了幫助世界上其他無水可用的地區，在台灣世界展望會的協助下，手工製作水井形狀的撲滿，捐零錢給國外缺水的地區使用，並在校內張貼省水標語，在多水的環境也要提醒自己水資源得來不易。

北成國小與世界展望會合作第5年，投入「水資源行動」，學生手工製作水井形狀的撲滿，平常少喝1杯飲料，省下的零錢投進撲滿，下個月送往世界各地；聆聽展望會人員講解水資源議題，寫下省水標語：「愛地球節約用水，洗手後關緊水龍頭」、「愛護水資源」、「隨手關水」等等，張貼在校內各處容易看見的地方。

北成國小校長劉珀玲說，感謝展望會每年推出水資源行動，讓孩子們看見氣候變遷對全世界的衝擊，以及脆弱地區資源匱乏的狀況，學會同理心並幫助他人。

展望會指出，聯合國與世界衛生組織統計，全球約20億人無法喝到乾淨的水，140萬人每年因此死去，遂希望在水資源相對豐富的台灣推廣水資源行動，幫助國外缺水地區；38年前首次在非洲迦納推動水資源方案，協助當地社區建立幫浦井等供水系統，今年在斯里蘭卡、莫三比克等7個國家進行。

展望會表示，每年都會在宜蘭各校推動生命教育，藉這個機緣和北成國小合作，之後會將當地水資源設備的照片回饋給學生們，讓他們看到付出的成果；展望會也尋求企業的幫助，不過企業較希望以國內的計畫為主，國外水資源方案推動仍有進步空間。

北成國小學生寫下標語，提醒自己與他人珍惜水資源。圖／台灣世界展望會提供
北成國小學生寫下標語，提醒自己與他人珍惜水資源。圖／台灣世界展望會提供
北成國小學生製作水井形狀的撲滿，存入零錢幫助缺水地區建立水資源系統。圖／台灣世界展望會提供
北成國小學生製作水井形狀的撲滿，存入零錢幫助缺水地區建立水資源系統。圖／台灣世界展望會提供

水資源 省水 世界展望會

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