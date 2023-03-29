影／基隆嶼打卡牆亮相4月1日開放登島 地質與生態深度遊開箱
基隆市副市長邱佩琳今天率觀銷處長郭霽、文化局長江亭玫登上基隆嶼，宣布基隆嶼4月1日至10月31日開放登島觀光。全新拍照打卡牆今天亮相，歡迎民眾登上「台灣龍珠」，感受獨有「基隆海檻」奇景，來一趟地質景觀與生態之旅。
邱佩琳說，今天她和市府團隊一起登上基隆嶼，發現藉由導遊介紹豐富基隆嶼地質景觀與故事，可以透過登島觀光深度旅遊來認識基隆，一定不虛此行。
邱佩琳表示，疫後觀光全面解封，市府大力拚觀光，首波以國際郵輪為號召帶動基隆觀光動能，打響全國旅遊知名度，緊接著推出台灣秘境基隆嶼開島，主推「登島拍照新地標」及「登島看郵輪」全新雙體驗，當郵輪駛入基隆港，搭乘早上第一班營運船，前往基隆嶼的旅客，有機會在濱海步道上，看到國際郵輪航向基隆山海美景。
觀銷處長郭霽表示，今年基隆嶼特別新增「登上基隆嶼」藝術地標，以中、英文基隆嶼登島紀念文字，讓旅客拍照作為登島證明紀念，深藍的背景代表海洋，淺藍則代表基隆嶼海域特有「海檻」奇景，海浪一波波拍打，無形中把島嶼分成兩半，兩股湧浪彷彿像在打架。
最吸睛的是基隆望幽谷畫作，望向基隆嶼的視角，勾勒出旅客登上基隆嶼的渴望，讓旅客登島有全新拍照打卡，親身體驗豐富旅遊層次。她說，基隆嶼登島採預約制，目前4月底前都已額滿，5月還有百合花季，叮嚀大家把握登島季節，盡賞美景與奇景。
觀銷處指出，為維護生態及遊憩品質，基隆嶼每日登島人數限定1200人，預估今年將超過5萬人登島旅遊，基隆市政府與漁會、船家合作推出二合一「登島+繞島」、三合一「登島+登頂+繞島」及四合一「登島+登頂+繞島+象鼻岩」。
登島前、後可規畫探訪八斗子觀光漁港碧砂漁港、正濱漁港、長潭里漁港、望海巷漁港，品嘗海鮮美食料理，遠眺基隆嶼風光。登島旅遊行程，建議旅客提前預約登島，相關旅遊資訊詳見基隆嶼觀光預約平台，https://keelung.unitrip.asia/
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