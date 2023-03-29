清明連假停車跟著國旗走 基市推好停車專案免在市中心大塞車

基隆市政府今天宣布4月1日到5日，清明、兒童節連假期間試行「好停車」專案，從中山高大業隧道出口起沿路裝設國旗，引導外地遊客車流上西岸高架橋，前往西3停車場，避免重演228連假因車潮湧入，造成廟口周邊道路大塞車窘況。

基隆市交通處說，兒童、清明連假期間會安排免費接駁專車，往來西3停車場及廟口夜市。回程時可搭專車回停車場，也可步行經海洋廣場、國門廣場，達成停車好停，觀光好行的目標。

外縣市民眾開車來逛基隆廟口夜市，多會選擇把車子停放在市區的博愛、東岸、信二停車場。交通處觀察發現，在連續假期這3處停車場滿位時，距離廟口步行時間15到20分鐘的西3停車場沒有停滿。

遊客開車到博愛、東岸或信二其中一處停車場，發現剩餘車位有限，甚至停滿時，可能在入口處排隊，也可能開往其他停車場，或是在周邊道路繞行找車位，造成交通擁塞，引發民怨。

基市府協調基隆港務分公司提供西3停車場、西2後線停車場，約有550個小型車停車位。4月1日到5日好停車專案期間，市府相關局處分頭負責宣傳、導引、接駁及執法，希望引導車輛停放西3停車場，降低市區擁塞情形。

交通處說，好停車專案實施期間，民眾開車駛出中山高大業隧道，除了會看到引導往西岸高架橋、西3停車場的指引牌面，沿線也會裝設「國旗」，駕駛人只要跟著國旗走，就可以開到西3停車場。